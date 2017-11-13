Üstelik bu kez bu teorisyenler durumun NASA tarafından onaylandığını, bu sefer Jüpiter ve Venüs gezegenlerinin çarpışacağını ve 15 günlük karanlığın bu nedenle gerçekleşeceğini iddia ediyorlar.

Öncelikle BBC, iki gezegenin çarpışacağına dair net bir verinin olmadığını ve haberin doğrulanmadığını bildirdi. Ciddi ciddi adamları bu konudaki komplo teorilerini yalanlamak için açıklama yaptılar.

Bakın bu işlerin, illuminati gibi saçmalıklarla büyük ilgisi var. Çünkü her ikisi de aynı saçmalıklar kökenine bağlanıyor. Kanıt mı istiyorsunuz? Ahanda buyurun:

Şimdi işin biraz da iç gıcıklatıcı ayrıntılarına inelim ve nelere inanıp inanmamız gerektiği konusunda günlük ibret dozumuzu alalım dostlarım.

Bu teorinin hızlıca yayılmasının en büyük nedeni, söylentileri NASA’nın doğruladığının söylenmesi. Halley kuyruklu yıldızının, her 75 yılda bir Dünya'dan gözükecek bir yörüngeden geçtiğini hesaplayan, Satürn’ün yörüngesinde 20 yıl boyunca insansız araçla inceleme yapan kuruluştan bahsediyoruz. İki gezegenin çarpışacağına dair bulgularını, çarpışmadan 1 hafta önce yayınlıyor. Niye? Çünkü ölelim biz.

Karanlık iddialarına göre bugün, yani 13 Kasım’da gerçekleşecek çarpışmadan sonra, 15 ila 29 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecekmiş. NASA tarafından yayınlanan sahte bildiride şöyle ifadeler de var:

"NASA, 15 Kasım - 29 Kasım 2017 tarihleri ​​arasında 15 günlük karanlığa maruz kalacağımızı doğruladı. NASA'ya göre olay, 1 Milyon yılı aşkın bir süredir gerçekleşmedi.”

Bir milyon yıl önce niye gerçekleşmiş?

"NASA gök bilimcileri, dünyanın 15 Kasım 2017 Pazar gününden 03: 00'da başlayarak karanlıkta kalacağını ve 30 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 04.15'e kadar karanlığın devam edeceğini açıkladılar.”

Gözüne Hubble kaçmış arkadaşın.

“Yetkililere göre ‘Kasım Karanlığı’ olayına, Venüs'le Jüpiter arasındaki, bir astronomik olay neden oluyor.”

Tabi canım, Zeus da Poseidon’a atar gider yapıyor diye yağıyor tüm yağmurlar. Kasım’da karanlık başkadır, kafanda karanlık bambaşka dostum.

Ayrıca İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacağını, Donald Trump’ın ABD’ye başkan olacağını ve bakkal Ömer amcanın oğluna iPhone X almayacağını doğru tahmin eden, ABD’nin ulusal kahramanı Craig Hamilton-Parker da karanlık teorisine inananlar arasında.

Ufukta bizim gördüğümüz birkaç felaket var: ABD önemli bir ticaret ve diplomasi adımıyla Kuzey Kore’ye çarpıyor. Zaten ne halt yiyeceği belli olmayan iki 'kafası iyi' insan birbirine nükleer sıkmaya başlıyor. Ne kafalar ama...