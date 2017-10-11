Komplo Teorisyenlerine Göre Dünya "Yine" Yok Oluyor

Her sene 2-3 sefer dünyayı yok eden komplo teorisyenleri, yeni iddialara göre dünyanın 7 yıl içerisinde yok olacağını savundu.

Her sene olduğu gibi bu sene de komplo teorisyenleri tarafından ortaya atılan iddialar, insanlara saç baş yolduruyor. 23 Eylül’de Dünya'ya gizli bir gezegenin çarpacağı ve gezegenin sonunu getireceğini söyleyen teorisyenler, şimdi de başka bir komplo teorisini ortaya atmaya başladılar.

23 Eylül olayının gerçek çıkmamasından dolayı üzüldüklerine eminim, ancak önlerinde dünyanın sonunu getirecek çok malzeme olduğundan sorun ettiklerini pek sanmıyorum. Yeni komplo teorisi, 15 Ekim’de başlayarak yedi yıl sürecek deprem, kasırga, tsunami ve nükleer faciaların dünyayı yok edeceği oldu.

Meksika’da yaşanan depremler, Amerika kıtasını parçalayan tsunami derken bu sene çok fazla gündem olan doğal faaliyetler, teorisyenlerin ekmek kapısı olmuş durumda. Nükleer felaketleri bir kenara bırakırsak diğer doğal afetler her zaman olan bir şey. 7 yıl boyunca sürer mi bilinmez, ancak bu teorilerin araştırmalardan yararlanmadığı bir gerçek.

Çünkü bu teorisyenler araştırma yapsalardı, deprem, tsunami gibi faaliyetlerin gezegeni ve tüm canlı nüfusunu yok edemeyeceklerini bilirlerdi. Peki, sizce önümüzdeki 7 yıl içerisinde gerçekleşecek faaliyetler gezegenimiz ve insanlığın sonu olacak mı -ya da buna ihtimal veriyor musunuz-? Yorumlarınızı bekliyorum.