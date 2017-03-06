NASA’nın Ay’a Gitmemesinin Arkasında Ürkütücü Sebepler Var!

NASA’nın yıllardır Ay’a insan göndermemesinin arkasında, komplo teorisyenlerine göre bazı sebepler var. Biraz ütopik biraz da ürkütücü bu iddialara göre uzaylılar, insanların Ay’a ayak basmasını yasaklamışlar.

Komplo teorisyenleri, uzayla ilgili bilgi dağarcığımızı ve biraz da hayal gücümüzü zorlayan fikirleri rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Sıradan bir kimse söylediğinde ‘deli misin lan öyle şey mi olur?’ şeklinde cevap verdiğimiz bazı sorular -ya da cevaplar-, komplo teorisyenleri tarafından dile getirildiklerinde pür dikkat dinleyebiliyoruz. Zira bu kişiler, ömürlerinin neredeyse tamamını bu gibi olayları realistik bulgular üzerinde şekillendirmeye çalışmakla geçiriyorlar. Ancient-Code’un yayınladığı bir haber, yine zihnimizi bulandıracak türden.

Siteye göre NASA’nın uzun yıllardır Ay’a insan göndermemesinin arkasında, uzaylıların Ay’ı insanlara ‘yasaklamış’ olması yatıyor. Site, pek de mantıksız gelmeyen -özellikle ilk maddesi- şu açıklamaları yapıyor:

Son yıllarda insanlığın neden Ay’a tekrar ziyarette bulunmadığını hiç kendi kendinize sordunuz mu?

Birçok araştırmacı ve ufoloğa göre NASA, insanlardan ‘kötü’ bir sır saklıyor ve bu, daha önce bildiğimiz ya da duyduğumuz şeylerle hiçbir benzerlik göstermiyor.

Birçok kişi, Ay’ın üzerinde ‘uzaylılara ait üslerin bulunduğuna dair yeterli kanıtların bulunduğu’nu iddia ediyor.

Bu yorumların ardından bir de Dünya üzerinde yaşayan herkes adına bir özeleştiride bulunan site, şunu söylüyor: Mevcut teknolojimizle Ay’ın yüzeyinde bir koruyucu merkez (karakol gibi) oluşturabilecekken bunu neden yapmadık? Burada kalıcı bir yapı oluşturmak, Dünya’nın etrafında dönen bir uzay istasyonu oluşturmaktan daha kolay değil olmaz mı?

Teorisini daha da ileri götüren site, uzaylıların kendi kaynaklarıyla Ay’da madencilik yaptıklarını ve burada konuşlanarak Dünya’yı ziyaret ettiklerini iddia ediyor. Oldukça ürkütücü ve bir o kadar da paranormal gelen bu iddialar hakkında neler düşünüyorsunuz?