Sonunda bilim-kurgu temelli bir teori daha beyaz perdeye uyarlandı: Geostorm filminden ilk fragman yayında.

Bilimle azıcık haşır neşir olan ve komplo teorilerine meraklı olanlarınız bilecektir. Hava durumunu kontrol etmek; istediğiniz yerde, istediğiniz hava koşulunu oluşturabilmek için yapıldığı söylenen birçok proje var. Tabi öyle oturduğunuz yerden değil, atmosferdeki manyetik alana etki edecek birçok uydunuz ve bunları kumanda edebileceğiniz bir yeryüzü merkezine ihtiyacınız var.

Böyle bir komplo teorisi ne kadar gerçek olabilir bilemeyiz. Ancak şu ana kadar üretilen ne kadar silah ve savaş argümanı varsa bu gücü elinde bulunduran devletler bir çırpıda tüm Dünya'yı kontrol altına alabilir. Hollywood sonunda bu teorideki gizem ve heyecanı fark etmiş olacak ki Geostorm adında iddialı görsel efektlere sahip bir film çekmiş.

Fragmanda gördüğünüz Dünya’yı neredeyse kafes şekline saran uydular, atmosfere fırlatılan füzeler ile bilim-kurgu teması sağlam bir görsel şovun kapılarını aralayacak gibi. Gene de emin olmak için izlemek gerekecek.

Filmin başrolünde 300 Spartalı filmiyle adını duyuran Gerard Butler yer alıyor. Ayrıca Andy Garcia ve Edd Harris efsanelerinin de filmde boy göstereceğini belirtelim. Vizyon tarihi ise 20 Ekim 2017 olarak açıklanmış. Heyecanla bekliyoruz!