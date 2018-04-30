Ay'ın Yakınından Geçen Bu Cisimler de Ne?

Ay'ın yakınından geçip giden üç gizemli cisim, amatör bir astronomun kamerasına yakalandı. Ne oldukları hala anlaşılamayan cisimler, uzaylı yaşam tartışmalarını körükledi.

Konu uzay olduğunda komplo teorilerinin ardı arkası kesilmiyor. NASA’nın paylaşmış olduğu bir fotoğraf ya da gökyüzünde beliren ne olduğu bilinmeyen bir cisim, komplo teorisyenlerinin birbirinden farklı uzaylı yaşam ve benzeri senaryolar üretmeleri için yeterli oluyor.

Amatör bir astronomun kamerasına yakalanan görüntüler, uzaylı yaşam tartışmalarını yeniden körükleyebilir. Zira Don't Stop Motion adlı YouTube kanalında yayınlanan videonun 1 dakika 18. saniyesinde, Ay yüzeyinin önünden üç gizemli nesnenin geçtiği görülüyor.

Birbirleri ile son derece uyumlu hareket eden bu üç cismin ne olduğu hala bilinmiyor. Video çeken şahıs, kameraya takılan cisimlerin kamera ile ay arasına giren helyum balonları olabileceğini tahmin etse de bunu kanıtlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Videoyu izleyen bazı kişiler, helyum balonu olabileceği tahminine katıldılar. Bazı kişiler ise görüntülerdeki cisimlerin aynı yönden gelen üç meteor olabileceğini iddia etti. Bazıları ise konuyu biraz daha fantastik boyutlara taşıyarak uzaylı yaşama kanıt olabileceğini söyledi.