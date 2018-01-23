Evi büyük olanlar veya tek bir interneti paylaşanlar için Xiaomi’nin sinyal güçlendiricisi hayat kurtaracak.

Günümüzde, evimizin her köşesini internetle donatmak istiyoruz. Bunun için en merkezi noktaya koyduğumuz kablosuz modemleri kullansak da, bazı modemlerin "çekim gücünün kendine hayrı yok" dedirtebiliyor. Yeni bir modem satın almaya kalktığınızda ise, hem diğer modemi boşa çıkarmış oluyorsunuz hem de yeni aldığımız modemin de çekim gücü yetersiz kalabiliyor. Genelde fiyat performans cihazları ile tanıdığımız Xiaomi’nin bu durumlar için çok güzel bir cihazı var. Xiaomi Mi Wifi Repeater Pro Sinyal Güçlendirici ile, evinizin her köşesine internetinizi ulaştırabileceksiniz.

Evinizdeki kablosuz ağa bağlanıp, istediğiniz noktada paralel bir kablosuz ağ yaratabilen Xiaomi sinyal güçlendirici, yüzölçümü büyük veya birden fazla katlı evlerde hayat kurtarabiliyor. Tak-çalıştır şeklinde çalışan cihaz, telefonunuza indirdiğiniz bir uygulama ile kontrol edilebiliyor. Üstelik bir kez ayar yaptıktan sonra modem gibi davranmaya başlayan sinyal güçlendiriciyi, yalnızca prize takarak kullanabilirsiniz.

Ürünü satın aldığınız takdirde karşınıza ülkemiz standartlarının dışında bir priz çıkışı gelecek. Bunu görünce hemen heyecanlanmayın, Xiaomi bu sorunu ortadan kaldırmak için kutunun içeriğine 1 adet Avrupa priz dönüştürücü eklemeyi unutmamış.

Xiaomi Wifi Pro Repeater Sinyal Güçlendirici’nin özellikleri şu şekilde;

Aktarım Hızı: 300 Mbps

Aktarım Standardı: Wi-Fi 802.11b/g/n

Frekans: 2.4GHz

Boyut: 220 x 150 x 70 mm

Ağırlık: 30g

Xiaomi Sinyal Güçlenciriyi nasıl kullanırım?

Xiaomi Wifi Pro Repeater, komşunun internetinden 1 tık çeken veya bazı durumlarda onu bile çekmeyen, sırf internet çeksin diye odanın özel bir köşesinde yaşamak zorunda kalan kullanıcılar için geliştirildi. Cihazı prize takıp Xiaomi’nin Mi Home uygulamasını indirdikten sonra, bu uygulama üzerinden cihazı kendi modeminize veya komşunuzun modemine tanıttırmanız gerekiyor. Telefonunuzu modeme bağlar gibi Wi-Fi adını seçip şifreyi girdikten sonra, sinyal güçlendiriciyi modeme bağlamış oluyorsunuz. Bu noktadan sonra, sinyal güçlendirici bir modem gibi davranacak. Sizin yapmanız gereken tek şey, cihaz için belirlediğiniz kullanıcı adını telefon veya bilgisayardaki Wi-Fi ekranında bulup şifreyi girmek olacak.

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