Komşusuna Nefretini Uydular Aracılığıyla Duyuran Adam

Google Earth'de ortaya çıkan bir görselde, komşuya ithafen yazılmış devasa bir küfür yer alıyor.

Yanınızda oturan komşularınız sinirinizi çok mu fazla bozuyor? Bu durumu onlara hissettirmenizin yolları var. Google Earth ve Google Haritalar’da birbirinden ilginç sürprizler yer alıyor. Bu sürprizlerden sonuncusu ise komşusundan nefret eden bir insan. Hatta durum o kadar ciddi ki, adam bahçesinin bir kısmını komşusuna nefret köşesi olarak ayırmış.

Washington’da rastlanan olayda bir ev sahibi, komşusunun bahçesini okla göstererek Amerika'da ünlü olan bir küfür yazmış. Daha doğrusu küfürün kısaltmasını yazan adam bununla kalmayarak kime yazdığını daha iyi anlatmak için bir ok yardımı ile komşusunun evini işaret etmiş.

Son günlerde Amerika’da viral olan bu fotoğraf yeniymiş gibi gözükse de Google Earth verilerine göre 2011 ile 2013 yılları arasında yapılmış. Belki de bunca yıldır yan komşusunun haberi yoktu, ancak bu viral görüntülerden sonra çok yüksek ihtimal yeni bir komşu kavgası ortaya çıkacak.

Sizin de bu şekilde nefret ettiğiniz komşularınız var mı?