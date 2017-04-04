Komutan Logar'ın Bile Önemseyeceği 'Tehlikeli' Bir Cisim Dünya'ya Yaklaşıyor!

Yaklaşık 1 kilometre çapında olan ve NASA tarafından ‘potansiyel olarak tehlikeli’ olarak nitelendirilen dev kaya, gezegenimize doğru ilerliyor.

2014 JO25 olarak adlandırılan uzay kaya, tam 1 kilometre çapında ve şu anda gezegenimize doğru süratle yaklaşıyor. NASA tarafından "potansiyel olarak tehlikeli" şeklinde etiketlenmiş olsa da bilim insanları, gezegenimizin astroidin geçişi sırasında güvende olacağını söylüyor.

NASA gökbilimcileri, 2014 JO25'in potansiyel olarak tehlikeli bir asteroit (PHA) olarak belirlendiğini söylüyor. PHA'lar, Dünya'ya yaklaşık 7,495,839 km uzaklıktan gelen 100 metreden büyük asteroidlerdir ve söz konusu mesafe, uydumuz Ay ile aramızdaki mesafenin yaklaşık 20 katına denk.

2014 JO25'ün bir PHA olarak atanmasına rağmen, simulasyonlar astroidin Ay'dan 5 kat daha uzak bir mesafeden geçişini tamamlayacağını ön görüyor. Geçişin gerçekleşmesi için beklenen tarih ise gene hesaplamalara göre 19 Nisan 2017.

19 Nisan'da gerçekleşecek karşılaşma, asteroidin 400 yıldan bu yana Güneş Sistemi’nde seyrettiği yörüngenin Dünya'ya en çok yaklaştığı an olacak ve en az 480 yıl kadar onu bir daha göremeyeceğiz. Tabi hesaplamalara dair öngörüler bu şekilde.

Bununla birlikte gökbilimciler, 2091 yılında aynı astroidin komşu gezegenler Venüs ve Merkür'e yaklaşmasını bekliyorlar. Ayrıca daha önce potansiyel olarak tehlike taşıyan gök cisimleri 2003 BD44 ve 1999 CU3 adındaki astroidler, yaklaşan cisim 2014 JO25 kadar büyük değillerdi. Bu minvalde böylesine büyük bir astroidin geçtiği en yakın mesafeye hep birlikte tanık olacağız.

Tehdit oluşturmayan bir astroidin atmosfere girdikten nasıl gözüktüğünü merak edenleriniz için Rusya’da geçtiğimiz yıllarda yaşanmış bir olayın görüntülerini hemen aşağıya bırakalım: