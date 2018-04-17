Castlevania, iOS Cihazlar İçin Geliştiriliyor

İlk oyununun çıkışının üzerinden neredeyse 35 sene geçen Castlevania serisi, mobil oyun dünyasında daha fazla yer edinmek istiyor gibi görünüyor.

Efsane oyun serilerinden biri olan ve geçtiğimiz dönemde Netflix'in dizileştirdiği Castlevania yakında iOS cihazlarda da oynanabilecek. Henüz hakkında net bir tarih ya da içerik bilgisi olmasa da, çok oyunculu da oynanabileceği söylenen oyun ilgi çekmeyi başardı. Oyun, klasik serinin birçok favori karakterinin yanı sıra yeni karakterler de sunacak ve ortalıkta dolaşmaya başlayan oyun içi görseller de oldukça başarılı görünüyor.

Grimoire of Souls ismi ile çıkacak olan oyun, çok oyunculu olması yönü ile biraz eleştiri alabilir gibi görünüyor ancak yine de büyük ilgi göreceği düşünülüyor. Alucard, Simon Belmont, Charlotte Aulin ve Maria Renard gibi, oyunun hayranlarının favori isimlerinin yer alacağı oyunda aynı zamanda Genya Arikado isimli bir devlet ajanı ve Dracula ile ilgili araştırmalar yapan Lucy adında genç bir kadın gibi birçok yeni karakter de olacak.

Konami,oyunun çıkış tarihi ve ücreti gibi detaylara dair henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak bu sene içinde çıkacağına kesin gözü ile bakılıyor. Oyunun hikayesi ise Drakula'nın yeniden canlanıp dünyayı bir kaosa sürüklemeye başlaması diyebiliriz. Tabii ki dünyayı bu kaostan kurtarmakta sizin göreviniz olacak. Mobil oyun olarak sevilip sevilmeyeceği bilinmez ancak oyunun hayranlarının bu habere sevineceği kesin.