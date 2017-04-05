KONAMI'den Maradona Konusunda Resmi Açıklama Geldi!

KONAMI, haklarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle dava açan Maradona hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Birkaç gün önce, futbol tarihinin yaşayan efsanelerinden Diego Armando Maradona, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklama ile PES 2017'de kendi izni olmadan karakterinin yer alması nedeniyle KONAMI'ye dava açtığını duyurmuştu.

"Dün Japon şirket KONAMI’nin resmimi PES 2017 için kullandığını duydum. Avukatım Matias Morla, ilgili yasal işlemleri başlatacak, umarım bu bir aldatmaca değildir." açıklaması yapan Maradona, oyunda bahsi geçen karakterin de görselini paylaşmıştı.

Bu olayın patlak vermesi ve hızlıca yayılmasının ardından KONAMI cephesi sonunda sessizliğini bozdu. Şirketin Tokyo'daki merkezinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Şu sıralar Winning Eleven 2017(uluslararası ismiyle PES 2017)'de bir oyuncuyu izinsiz kullandığımız yönünde pek çok haber var. Fakat şirketimiz bu oyuncuyu sözleşmedeki lisans temellerine uygun şekilde kullanmıştır."

Şu ana kadar pek çok PES oyunu çıkmış durumda ve gerek Maradona, gerek Maradona gibi efsane oyuncular, adları değiştirilmiş olsa da her zaman oyunda yer almışlardı. Fakat şu an PES 2017'nin myClub modunda, 'Efsaneler' kısmında direkt Maradona isimli bir karakterin oluşu işleri karıştırabilir.