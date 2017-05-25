Pes 2017 Mobil Versiyonunda Türkiye Asya'ya Alındı!

Pes 2017'nin mobil versiyonunda, ülkemiz Avrupa yerine Asya'da gösterildi. Her Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye'nin neden Asya'ya alındığı bilinmiyor.

Dün paylaştığımız haberimizde, PES 2017’nin Android ve iOS için yayınlandığını duyurmuştuk. Oyuna birçok kişi girdi ve test etti. Oyun mobil olmasının yanında genel hatları ile beğenilmiş olsa da, ülkemiz adına çok önemli bir detayı da içeriyor.

Konami tarafından geliştirilen PES 2017 mobil versiyonunda Türkiye, Asya-Okyanusya ülkeleri arasında gösterildi. Bunca zaman boyunca tüm oyunlarda Avrupa’da gösterilen ülkemizin bu sene hangi sebeple Asya’da gösterildiği ile ilgili bir açıklama henüz yapılmış değil. FIFA ve diğer spor oyunlarında hala Avrupa’da gösterilen Türkiye, PES 2017 mobil oyununda Asya’ya alındı. Avrupa ile yaşanan diplomatik krizin sonucu olduğunu düşündüğümüz bu olay, açıkçası bizleri baya şaşırttı.

Asya’da olmaktan herhangi bir utanç duymuyoruz. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının bulunduğu bir kıtadan bahsediyoruz, ancak Japon şirketi KONAMI’nın bu hamleyi yapması bizim garibimize gitti. Türkiye’nin çok büyük bir kısmı Asya’da bulunurken, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan İstanbul ve devamında belirli bir alanı Avrupa’da bulunuyor. Bunca yıldan beri Avrupa’da listelenen, her şampiyonada Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren bir ülkeyi Avrupa’dan çıkararak Asya’ya eklemek bir oyun firmasına ne kazandırır?

Konu hakkında sizin görüşleriniz nelerdir? Sizce KONAMI, yaptığı bu değişiklikle ne anlatmaya çalışıyor?

PES 2017'nin mobil versiyonunu indirmek istiyorsanız aşağıdaki linklerden oyuna ulaşabilirsiniz.