Konami, PES 2018’de Yer Alacak Türk Takımlarını Açıkladı!

14 Eylül’de çıkacak PES 2018’de yer alacak Türk takımlar belli oldu. Bu takımlar Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Ayrıca Türk milli futbol takımımız da yer alacak.

Türk futbol takımlarımızın yer alacağı PES 2018’deki oyuncular ve diğer ögeler, Konami’nin kullandığı teknoloji sayesinde çok daha gerçekçi görünecekler. Takımların resmi kıyafetleri, futbolcuların neredeyse gerçeğine benzer görünümleri, PES 2018’in önceki serilerine oranla çok daha heyecanla beklenmesini sağlayan etmenler.

PES 2018, iki farklı sürümle ön sipariş olarak sunulacak. Bunlar bonus içerikli Premium Edition ve Legendary Edition. Premium versiyonunun kapağında Luis Suarez, Legendary versiyonunda ise Barcelona’nın yıldız futbolcuları yer alacak.

Bonus içerikli sürümde oyuncular sınırlı sayıda steelbook, PES flash bellek, MyClub modu için dijital bonuslar kazanacaklar.

Bugün itibariyle piyasaya sürülen PES 2018, PS3, PS4 Xbox One, Xbox 360 ve PC platformlarında yer alıyor.

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