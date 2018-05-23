Konami, PES 2019'un 7 Yeni Lisanslı Ligini Açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde resmen duyurulan PES 2019'da merakla beklenen yeni ligler nihayet açıklandı.

PES 2019, geçtiğimiz günlerde resmi lansman tarihini açıklamış ve 'gelecek haftalarda da' yeni liglerin ve stadyumların duyuralacağına dair söz vermişti. Herkesin merakla beklediği bilgiler nihayet geldi. Pek çok yeniliğin de gerekleştiği PES 2019'a gelecek yeni lisanslı ligler açıklandı. Gelecek yeni 7 lig ile birlikte pek çok yeni stadyumun da oyuna ekleneceği duyuruldu.

Belçika Jupiler Pro Lig, Danimarka Süper Ligi, Rusya Premier Ligi, Portekiz Süper Ligi, Arjantin Quilmes Clásica Süper Ligi ve İskoçya Premier Ligi eklenen 7 yeni lisanslı ligi oluşturuyor.

Bu sene itibariyle Şampiyonlar Ligi Lisansı'nı kaybettiği için zarar göreceği düşünülen PES, eklenen yeni ligler ve stadyumlar ile bu durumu dengelemeyi çalışacak gibi duruyor. Aynı zamanda görsel olarak da oldukça etkileyici görünen oyun, 4K ve HDR desteğine sahip olacak. Oyun çıkmadan önce, bu 7 yeni lige eklenecek 2 ligin daha açıklanacağı söyleniyor. Ayrıca belirtelim, bu ligler normalde PES'te yer alan liglerin dışında gelen yeni ligler. İspanya, İngiltere, Almanya gibi futbol konusunda ünlü ülkelerin ligleri PES 2019'da yer almaya devam edecek. FIFA'nın aksine Türkiye liglerini oyuna hala eklemeyen PES, bu sebeple Türk oyuncularını da önemli ölçüde kaybetti. Oyunun çıkışına kadar iki yeni ligin daha açıklanacağı duyurulduğu için Türkiye Süper Lig'in PES 2019'da yer alması için hala bir seçenek bulunuyor.

Oyunun kapağına baktığımızda Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Philippe Coutinho'yu görüyoruz. Pek çok beceri ve özel yeteneğin de eklendiği oyun; 30 Ağustos'ta satışa çıkacak. Oyunun ön satış fiyatı ülkemizde PS4 için 179 TL, Xbox One için ise 152 TL olarak açıklandı.