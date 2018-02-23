Metal Gear Survive'da 2. Karakter Açmanın Bedeli 10 Dolar!

Yayınlanan videoları ve beta süreci sonrası pek de bir şeye benzemeyeceği belli olan MGS Survive cephesinden, çıkışından kısa bir süre sonra akıl almaz bir haber daha geldi.

Hideo Kojima ile yollarını ayırması sonrası beli bir türlü doğrulmayan ve oyuncuların o süreçten beri adeta nefret kustuğu Konami, Metal Gear Survive ile ilgili aldığı saçma sapan kararlara bir yenisini daha ekledi.

Eğer ki daha önceden oyunun videolarını izlediyseniz veya beta sürecine katıldıysanız zaten geçtiğimiz hafta piyasaya çıktıktan sonra ağır bir hezimetle karşılaşacağını ön görmek için kahin olmaya pek de gerek yoktu. Bununla birlikte zaten kötü bir oyun sunduğu kesin olan Konami, oyunun 'mikro ödeme' ile ilgili kısmında aldığı yeni bir kararla saç baş yoldurmaya devam ediyor. Buna göre eğer ki oyunda açtığınız karakterden memnun değilseniz veya bir başka karakterle aynı anda devam etmek istiyorsanız Konami'ye 10 dolarlık bir ödeme yapmak durumunda kalacaksınız.

Durumun vehametini şu şekilde basite indirgeyebiliriz: Konami sizden oyuna dair 'yeni bir kayıt slot'u açmak için' 10 dolar isteyecek kadar zıvanadan çıkmış durumda. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Konami bu hamleleriyle zaten oyucuların gözündeki değerini yerle yeksan etti; peki bu şekilde devam ederse şirketin geleceği de tehlikeye girebilir mi?