Kong: Skul Island'dan Aksiyon Dozajı Çok Fragman!

Kong: Skull Island'dan yeni fragman paylaşıldı. Bu hafta vizyona girecek filmin aksiyon dozajı bir hayli yüksek olacak.

Uzun süredir beklenen özlem sona eriyor. Birçoğumuzun çocukluğunun korkulu rüyası Kong, yeniden vizyona giriyor. 10 Mart 2017’de vizyona girecek Kong: Skull Island için yeni bir fragman yayınlandı. Filmin aksiyon dozajının bir hayli yüksek olacağını gördüğümüz fragmanda, Kong’un alanını işgal eden insanlara karşı nasıl acımasız olabileceğini görüyoruz. Jordan Vogt-Roberts’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, oyuncu olarak Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson gibi isimler yer alıyor.

Loki ve Nick Fury’nin Kong karşısında ne yapacağını merak ediyorum açıkçası.

Başta Kong’u bize düşman gibi görsek de aslında düşmanımız Kong değil (O sevimli yaratık düşmanımız olamaz zaten.) Başarılı görsel efektleri ve bol vahşeti ile Kong:Skull Island yine iddialı geliyor. Devasa gorilimizle bir kez daha maceraya atılacağımız film, hoşça vakit geçireceğimiz yaklaşık 2 saat sunuyor.

Tekrardan hatırlatalım, film 10 Mart Cuma günü ülkemizde vizyona giriyor.