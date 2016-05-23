Son yıllarda konsept kafe açma oranında dünya devlerini geride bırakan ülkemizde, şimdi de son dönemlerin popüler dizisi La Casa de Papel'e atıfta bulunan bir konsept kafe açıldı: La Cafe de Papel. Samsun'da açılan kafe, ülke insanımızın küresel medya endüstrisiyle iç içeliğinin muazzam bir örneği olarak görünüyor.

Netflix'in lokal bir televizyon kanalına sıkışmışken çekip çıkardığı ve üzerinde ufak bir revizyon gerçekleştirdiği La Casa de Papel dizisi, son ayların en popüler ekran olayı olarak biliniyor. Yakın zamanda 2. sezonu yayınlanacak olan dizi, ülkemizde o kadar çok seviliyor ki kahramanlardan Berlin'i canlandıran Pedro Alonso dahi bir video ile ülkemize selam yolladı. Onun hemen ardından da dizide 'Profesör' olarak bilinen Álvaro Morte'den bir mesaj geldi.

Klasik bir soygun hikayesini farklı bir kurguyla ve farklı bir bakış açısı ile ele alan La Casa de Papel, ülkemiz gençliğinin hasret kaldığı, gereksiz sahneleri atılmış sürükleyiciliği karşılıyor.

Hal böyle olunca ülke insanı tıpkı daha önce olduğu gibi, bu güzelliği hayatına entegre etmeye çalıştı. Örneğin geçtiğimiz aylarda hapishane temalı bir kafe açıldı, İstanbul'da Breaking Bad dizisi konseptli Walter’s Coffee Roastery bir kahveci bulunuyor. Ya da lokal dizilerden etkilenip dönerci dükkanı açanları da görmüyor değiliz.

La Casa de Papel temalı kafe de bir grup girişimci genç tarafından Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşam Merkezi bünyesinde açıldı. Dizinin detaylarının başarıyla aktarıldığı kafede, çalışanlar kırmızı renkli elbiseler giyiyor ve Salvador Dali maskeleri oldukça estetik bir şekilde mekanı süslüyor.

Gerek sosyal ağlardan gerekse çeşitli medya kuruluşlarından kafenin açıldığını duyanlar destek mesajları atıyor. Sizin de bir kafe açma fikriniz varsa popüler olma potansiyeli olan dizileri takip etmenizde fayda var.