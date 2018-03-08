Konsol Oyunları Piyasası, 2017 Yılında Zirveye Ulaştı

Hızla büyüyen konsol piyasası, hem konsol satışı olarak hem de çeşitli abonelikler ve oyunlar olarak son zamanların zirvesinde.

Oyun konsolu ve konsol üreticilerinin sağladığı hizmetlere yapılan ödemeler 2017 yılında, 2011 yılından sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. IHS Markit tarafından yayınlanan rapora göre, 2017 yılında kullanıcılar oyun konsolu ve konsollarla ilgili hizmetlere tam olarak 41 milyar dolar harcadı. 2016 yılında göre %18 artış gösteren bu değer, 2011 yılındaki 41 milyar dolar seviyesinden hâlâ düşük.

2017 yılında oyun pazarındaki büyümeden en kârlı çıkan şirketlerden biri Nintendo oldu. 2016 yılındaki %9'luk piyasasını %22'ye çıkaran Nintendo, bu artışı yeni konsolu Switch'e borçlu. 12.8 milyon adet Switch satan Nintendo, geçirdiği zor günlerin ardından yükselişe geçmeyi başardı. Konsol piyasasında liderliği göğüsleyen Sony, 2016 yılına göre %4'lük bir düşüşle %53 hacmine geriledi. Aynı şekilde Microsoft'un da piyasa hacmi %31'den %25'e düştü.

Konsol oyunculuğu için yapılan harcamalara detaylıca göz atalım:

Oyun konsollarına harcanan para 1 yılda %33'lük artış gösterdi. Toplamda 14.1 milyar dolarlık harcama yapılan konsollar, toplam pazar payındaki artışın en büyük sebeplerinden biri. Nintendo Switch, PS4 Pro ve Xbox One X gibi yeni nesil konsollar, fiyat olarak eski modellere göre daha yüksek olmasına rağmen iyi satış rakamlarına ulaştı.

Toplamda 14.1 milyar dolarlık harcama yapılan konsollar, toplam pazar payındaki artışın en büyük sebeplerinden biri. Nintendo Switch, PS4 Pro ve Xbox One X gibi yeni nesil konsollar, fiyat olarak eski modellere göre daha yüksek olmasına rağmen iyi satış rakamlarına ulaştı. Aboneliklere harcanan para 1 yılda %11 artış gösterdi. Toplamda 3 milyar dolar seviyesine gelen abonelik piyasasını, Xbox Live Gold ve Playstation Plus oluşturuyor. Nintendo'nun, Nintendo Switch Online adlı abonelik sistemi ise 2018 yılı içerisinde kullanıma sunulacak.

Toplamda 3 milyar dolar seviyesine gelen abonelik piyasasını, Xbox Live Gold ve Playstation Plus oluşturuyor. Nintendo'nun, Nintendo Switch Online adlı abonelik sistemi ise 2018 yılı içerisinde kullanıma sunulacak. Konsol oyunlarına harcanan para piyasadan en büyük payı alıyor. %12 artış gösteren oyun piyasası, tüm konsol piyasasının %57'sini oluşturuyor. Oyunlara yapılan 23.6 milyar dolarlık harcamaya, dijital ve kutulu içerikler dahil.

Her üç üretici için de iyi geçen 2017'nin en fazla büyüyeni Nintendo. Siz ne düşünüyorsunuz? Oyun konsollarına harcanan paranın bu denli yüksek seviyelere ulaşması iyi mi, yoksa kötü mü?