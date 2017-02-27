Samsung, MWC 2017’de gerçekleştirdiği dünkü basın konferansında sanal gerçeklik cihazı Gear VR’ın yeni versiyonunu da tanıttı. Yeni Samsung Gear VR ile birlikte bir de kontrol cihazı piyasaya sürülecek ve bu kontrol cihazı, sanal dünyada daha fazla eylemin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak.

Samsung, dün MWC 2017’de gerçekleştirdiği basın konferansında yenilenmiş Gear VR sanal gerçeklik cihazını tanıttı. Cihazın en dikkat çeken yönü ise önceki versiyonlarından farklı olarak bir kontrol cihazıyla birlikte geliyor olmasıydı. Google’ın Daydream adlı sanal gerçeklik cihazının kontrol cihazına oldukça benzeyen bu cihaz, sanal dünyada işaretleme, sürükleme, eğme ve ateş etme gibi birçok eylemi gerçekleştirmenize olanak sağlıyor.

Bu kontrol cihazı, Samsung Gear VR’dan ayrı olarak satılacak ve önceki Gear VR’larla da çalışabilecek. Bununla birlikte kontrol cihazının üstünde touchpad, ana ekran tuşu, geri tuşu, ses tuşları ve bir de tetikleyici tuş bulunuyor. Ayrıca cihazın içinde manyetik, ivme ölçer ve jiroskop sensörleri yer alıyor. Standart AAA kalem pillerle çalışan kontrol cihazının pilinin günlük ortalama 2 saat kullanımla 40 gün dayanabileceği söyleniyor.

Yeni Samsung Gear VR’ın ise bir öncekiyle (Samsung Galaxy Note 7 ile birlikte çıkış yapan) hemen hemen aynı görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu model de önceki gibi Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7, Galaxy S7 Edge ve Galaxy Note 5’i destekliyor.