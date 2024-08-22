Microsoft, uzun yıllardır kullanılan Denetim Masasını kaldırıp, Ayarlar uygulamasına geçiyor. Bu değişim kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyeceğe benziyor.

Microsoft, uzun yıllardır geri planda tuttuğu Denetim Masasını tamamen kaldıracağını açıkladı. 1985 yılında Windows 1.0 ile hayatımıza giren bu eski araç, artık yerini daha modern bir deneyim sunan Ayarlar uygulamasına bırakıyor.

Denetim Masası, Windows'un ilk sürümünden beri sistem ayarlarını merkezi bir şekilde yönetmeye olanak tanıyordu. Ancak Microsoft, on yılı aşkın bir süredir, daha kullanıcı dostu ve güncel bir deneyim sunan Ayarlar uygulamasını tercih ediyor. Şirket, yeni Ayarlar uygulamasının kullanıcılara daha hızlı ve etkili bir sistem yönetimi sağlayacağını belirtiyor.

Denetim Masası'nın yerini alarak kullanıcı deneyimini iyileştirecek

Microsoft, Denetim Masası'nın uyumluluk gereksinimleri nedeniyle bir süre daha mevcut olacağını, fakat kullanıcıların mümkün olduğunca Ayarlar uygulamasını tercih etmelerini önerdi. Bu geçişin, Windows kullanıcı deneyimini daha da iyileştireceği düşünülüyor.

Denetim Masası'nın emekliye ayrılması, kullanıcıların daha modern ve düzenli bir arayüze sahip olan Ayarlar uygulamasına geçişini hızlandıracak gibi görünüyor. Yapılan bu değişiklik Windows’un kullanımını daha da verimli bir hale getirecektir.