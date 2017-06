Oynaması cesaret isteyen, enteresan bir korku oyunu geliyor.

Korku oyunları konusunda son yıllarda oldukça başarılı oyunlar ile karşılaşmaktayız ve E3 2017 etkinliğinde de karşımıza çıkanlara göre karşılaşmaya da devam edeceğiz. Daha önceden The Evil Within 2 ve Call of Cthulhu gibi oyunlar, E3 2017 kapsamında karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise sıra, bir başka efsane oyunda.

Geçtiğimiz yıl tanıtım videosu vb şeyler ile kendini gösteren Agony, demosuna ait oynanış videosu ile sunuldu. Cehenemin derinliklerinde işkence gören biri olarak, Cehennemden kaçmaya çalışacağımız oyun, atmosferi, oynanışı ve tabiki konusu ile korkuyu adeta zirvede yaşatıyor.

Oyunun demosuna ait videoyu paylaşmadan önce, videonun küçük takipçilerimizin izlemesi için pek de uygun olmadığını belirtelim.

Agony için henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da oyun bu yıl içinde gelecek.