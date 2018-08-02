Konyaspor'dan La Casa De Papel Temalı Forma Tanıtımı

Atiker Konyaspor, 2018-19 sezonu Spor Toto Süper Lig formalarını Netflix'in popüler dizisi La casa de papel temalı bir video ile tanıttı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, yeni sezon formalarını ‘ilginç’ bir video ile tanıttı. İspanya menşeli ünlü Netflix dizisi La casa de papel temalı videoda Salvador Dali maskesi takan ve kırmızı tulum giyen bir grup Konyaspor taraftarı, gizli bir şekilde Yeni Konya Stadyumu’na giriş yapıyor.

Sırasıyla tüm güvenlik önlemlerini devre dışı bırakan taraftarlar kulüp müzesine doğru ilerliyor. Bu sırada küçük bir flashback gerçekleşiyor ve 4 gün önce kulüp web sitesinde yeni sezon formalarının müzede olduğu açıklamasının yer aldığı gösteriliyor. Müzeye giriş yapan taraftarlar formaların üzerindeki örtüyü kaldırıyor ve Atiker Konyaspor’un yeni sezon formaları ortaya çıkmış oluyor.