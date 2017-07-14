Kopan El Başparmağı Yerine Ayak Başparmağı Dikilen Adam

Avustralya’da yaşayan 20 yaşındaki gencin bir boğa tarafından kopartılan el başparmağının yerine ayak başparmağı dikildi.

Geçtiğimiz Nisan ayında ülkenin batı kısmında bulunan bir çiftlikte çalışan 20 yaşındaki Zac Mitchell’in başına çok talihsiz bir kaza geldi. Bir boğanın ellerine vurup çite sıkıştırdığı gencin el başparmağı koptu. Kopan parmağın tekrar yerine dikilmesi için iki ameliyat geçiren Mitchell’in her ikisi ameliyatı da başarısız geçti. Ardından doktorlar, 8 saatlik bir ameliyatın ardından gencin ayak başparmağını alıp eline diktiler.

Kazayı yaşadıktan sonra arkadaşlarının olaya hemen müdahale edip kopan el başparmağını biraz buzla birlikte soğutucuya koyduklarını söyleyen Mitchell, maalesef parmağına kavuşamamış. İlk etapta ayak başparmağının dikilmesi fikrine karşı olan Mitchell, daha sonra ameliyata razı olmuş. Operasyonu gerçekleştiren cerrah Seah Nicklin şunları söyledi: "Çılgınca bir fikir. Hastalar vücutlarının başka bir yerinden yara almak istemiyor. Ancak dört sağlam parmağınız olsa bile, onları tutup kaldıracak bir başparmağınız yoksa eliniz işlevinin önemli bir kısmını kaybetmiştir."

Mitchell’ın 1 yıllık rehabilitasyon sürecinin ardından eski işine tekrar dönebileceğini belirten hastane yetkilileri, hastaya uygulanan operasyonun oldukça nadir gerçekleştiğini söylediler. Dr. Nicklin, "Çok insan ayak başparmağı olmayınca yürümelerinin ve dengelerinin çok büyük oranda etkileneceğini sanar. Ama genelde pek öyle olmaz" şeklinde konuştu.