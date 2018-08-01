Köpeği Elini Yalayan Adam Virüs Kaparak Organlarını Kaybetti

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan bir adam, sadık dostunun küçük bir dil darbesi ile neredeyse hayatını kaybediyordu.

Çoğumuz sahiplendiğimiz köpekleri çocuğumuz gibi sevebiliyoruz. Hatta bazen bu yüzden evcil hayvanlarımızla ne kadar içli dışlı olduğumuza dikkat edemeyebiliyoruz. Amerika'nın Wisconsin eyaletindeki bir adam, neredeyse sevimli dostunun masum bir yalaması yüzünden canından oluyordu.

Greg Manteufel isimli hayvansever, vücudunda grip benzeri semptomlar gelişmeye başladığını fark etti. Başlarda bunu önemsemeyen Manteufel, yalnızca birkaç saat içerisinde vücudunda morarmaları ve tansiyonunun aşırı düştüğünü fark ederek acil servisin yolunu tuttu. Uzmanlar, adamın köpeklerde yaygın olarak görülen Capnocytophaga canimorsus adlı bakterinin ciddi bir enfeksiyona yol açtığını fark ettiler.

Köpeklerin ağzında bulunan ve adama tükrük yoluyla bulaşan bu bakteriler, Manteufel'in yavaş yavaş uzuvlarını kaybetmesine sebep oldu. Talihsiz adamın bacağından, kolundan ve enfeksiyon kapan birçok bölgesinden parçalar alınması gerekti. An itibarı ile düzgün nefes alamayan Manteufel'in plastik cerrahiye ihtiyacı var. Ailesi, ameliyat masraflarını karşılamak için bir fon oluşturdu ve şimdiden 10.000 dolar topladılar.

Talihsiz adamın yaşadığı bu olay belki de bizler için de ders olmalı. En sevdiğiniz dostunuz dahi olsa, evcil hayvanınızın bakımını ve sağlık kontrollerini ihmal etmemeliyiz.