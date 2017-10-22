Köpeğini Kaybeden Kadın 'Kırık Kalp Sendromu' Geçirdi

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir kadın ölen köpeğinin ardından 'kırık kalp sendromu' geçirdi.

Joanie Simpson adında 62 yaşındaki bir kadın sabah erken saatlerde korkunç bir bel ağrısıyla uyandı. Yatakta döndüğünde göğsünün de acıdığını farketti. 20 dakika içerisinde bir acil servise giden kadın, klasik kalp krizi belirtileri gösteriyordu. Ancak Texas Medical Center'daki Memorial Hermann Kalp ve Damar Enstitüsü'nde yapılan testler çok farklı bir şey ortaya koydu. Doktorlar, kadının geçirdiği ağrıların sebebinin kalp krizini taklit eden semptomlar olduğunu farketti. Bu semptomlar, bir eş ya da çocuğunu kaybeden insanlarda görünen kırık kalp sendromuydu.

Kadının neden böyle semptomlar sergilediğini merak eden doktorlar daha sonra kayıp olan detayı öğrendiler. Simpson, çok sevdiği Yorkshire terrieri cinsi Meha adlı köpeğini kaybetmişti. Joanie Simpson'ın bu deneyimi New England Journal of Medicine'de yayınlandı. Kırık kalp sendromu, genellikle bir köpeğin hayatını kaybetmesiyle ilişkilendirmekten çok stresle bağdaştırılıyordu.

Araştırma, hayvansever birisinin, bir hayvanı kaybettiğinde tuttuğu yasın, bir insanı kaybettiğinde duyduğu acı kadar ağır olabileceğini gösterdi. Simpson, evcil hayvan sahiplenmeye devam edeceğini söylüyor ve bu durumun kendisini durdurmayacağını belirtiyor. Peki ya siz hiç evcil hayvanınızı kaybettiniz mi? Sizce bu durum gerçekten bu kadar büyük semptomlara neden olabilir mi?