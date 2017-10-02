Ünlü YouTube kanalı Markiplier'ın köpeği ile paylaştığı fotoğraf, photoshop trollerinin odağı oldu.

Dünyanın en ünlü YouTube kanallarından Markiplier’ın yıldız ismi Mark Fischbach, Twitter hesabından köpeğiyle paylaştığı bir görseli Shaggy ve Scobby Doo’nun görseline benzetmesi için tüm Twitter alelimine gaz verdi.

Köpeği Chica’nın biraz boyunun büyütülmesini isteyen Fischbach’ın karşısına pek de sürpriz olmayan görüntüler çıktı. İnternetin bu tarz isteği olan insanlara karşı nasıl davrandığını az çok biliyoruz. Hele ki bu bizzat Markiplier’dan gelince, Twitter’dan sayısız görsel yağdı.

Bu görsellere kısaca göz atalım;

Boy farkını bu şekilde çözmek kolayına gelmiş olmalı.

Bu da son derece güzel bir seçenek.

Hedeflenen sonuca ne yazık ki ulaşılamamış.

3 Chica 1 Scobby Doo ediyor.

Chica’yı fazla büyütmeye gelmedi sanki.

En iyisi böyle güzel bir oran yaratmak.

Bilmeyenler için belirtelim, adamın sağ eli photoshop sonucunda böyle olmuş.

Pratik bir çözüm

Bu da güzel bir seçenek.