Köpek Bakıcısı Bulma Uygulaması Wag'dan Yeni Fonlandırma

Köpek bakıcısı temin etmek isteyenler için aracılık yapan bir uygulama olan Wag'ın yeni bir fonlandırma turu düzenleyeceği, bununla birlikte Softbank'ın, uygulamayı satın almak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Recode’da yer alan bir habere göre Wag, bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği büyük finans temini turu sonrasında, yine yeni bir devasa nakit toplama turu düzenleyebilir.

Söylendiği kadarıyla Wag, 100 milyon dolar civarında para toplamayı düşünüyordu. Fakat görünen o ki Softbank, köpek yürütme uygulamasına 300 milyon dolar yatırım yapmak için görüşmelerde bulunuyor. Softbank, Silikon Vadisi’nde yer alan farklı girişimci firmalara yüksek oranda ve agresif bir yatırım yapma kampanyası düzenliyor son zamanlarda. Anlaşıldığı kadarıyla uygulama, düzenlediği büyük çaplı fonlandırma girişiminden sonra Softbank’ın dikkatini çekmiş.

Wag, potansiyel olarak büyük oranda gerçekleşmesi beklenen fonlandırma turuna rağmen, Bloomberg’de yer alan önemli bir haberden sonra, yoğun bir eleştiri yağmuruna yakalanmıştı. Haberde, firmayla ilgili bazı sorunlar ele alınıyordu. Köpek gezdiriciler gibi bazı aktivitelerin revaçta olduğu bir pazar alanına geçişte, her zaman için ciddi sorunlar oluşur. Fakat bu sorunlar, yatırımcıların uygulamaya olan ilgilerinin kaybolmasına yeterli gelmemiş görünüyor.

Şüphesiz Wag, ilerleme kaydettiği yol boyunca çok sayıda rekabetle yüzyüze gelecektir. Fakat firmanın çok miktarda sermaye edinme girişimleri, bu rekabette öne çıkmasını sağlayabilir. Bununla birlikte bu yıl içerisinde DogVacay ile birleşen Rover gibi farklı evcil hayvan bakımı uygulamaları da bulunuyor piyasada. Fakat bunlar sadece köpek gezdirme aktivitesini hedefleyen uygulamalar değil.

2015 yılında San Francisco’da uygulamaya giren Wag, o tarihten bu yana bir çok diğer büyük şehirlere de yayıldı. Bununla birlikte Wag’in bir çok şehirde dijital ya da geleneksel reklam yöntemleriyle yeni müşteriler kazanmak için saldırgan bir politika izlemesi gerekecek.