Köpekbalığı tarafından ısırılan porno yıldızının viral olan videosunun aslında bir aldatmacadan ibaret olduğu açıklandı.

Denizlerin en korkunç canlılarından olan köpekbalıkları, aslında düşünüldüğü kadar yırtıcı hayvanlar değiller. Elbette onlarla aynı yerde yüzmek istemezsiniz ancak bunu kafesler arasında yapan birçok insan bulunuyor. Molly Cavalli isimli porno yıldızının geçtiğimiz günlerde yaptığı kafesli dalışta köpek balığı saldırısına uğradığı bir video yayınlanmıştı. CamSoda isimli porno sitesinin hazırladığı videoda Cavalli, camgöz köpekbalıklarının olduğu bir yerde kafesli dalış yapıyor. Dalış yaptıktan sonra birden ayağı kanayan Cavalli’nin ayağında ısırığa benzer bir yara olduğu görülüyor.

Viral olan video, Youtube’da 14 milyon görüntülenmeyi geçti. İzlediğinizde sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu videonun doğrulukla hiçbir alakasının olmadığını görüyoruz. Köpekbalığı uzmanlarının açıklamalarına göre, bu olay tamamıyla aldatmacadan ibaret. Videoda, mayosu ile atlayan kadının kısa süre sonra çığlık atmaya başlamasıyla suyun kanla dolduğunu görüyoruz. Kadın, sonrasında hızlıca tekneye geri çıkıyor ve yarayı gösteriyor. Buradaki en önemli nokta, bütün sahnelerde kameranın değişiyor olması. Özel olarak hazırlanmış olduğu belli olan bu aldatmaca hakkında, araştırmacılarından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Cavalli ve CamSoda ortaklarının iki ay öncesinde sahte bir köpek balığı ısırığı için video üretmesinde yardımcı olmasını istediklerini belirten Florida Shark Dalış şirketinin sahibi Bryce Rohrer, makyaj ile yapılacak yaranın nasıl olması gerektiğine dair bilgi verdiğini açıkladı. Palm Beach Post’a konuşan Rohrer, birçok köpek balığı uzmanının Cavalli’nin ayağındaki yaranın köpek balığından olamayacağını belirttiğini söyledi. Florida Atlantik Üniversitesi’ndeki köpek balığı araştırmacısı Stephen Kajiura, “derin bir yara için, tek bir eğik çizgi değil, dişlerden oluşan paralel eğik çizgilerin olması gerekir” dedi. ”Cavalli’nin ayağı, en iyi ihtimalle kafesin kenarında kesilmiş ve sonrasında köpek balıklarının üzerine suç atılmıştır” diyen araştırmacı, bu olayda söz konusu canlıların suçlarının olmadığını belirtti.

Bu videonun sahte olduğu bariz bir şekilde ortada. Viral olmaya çalışan CamSoda, bu haberi biz ve bizim gibi yüzlerce sayfanın yapması sayesinde viral olmayı başarmış gözüküyor. Anlayacağınız bu videoyu hazırlayan kişiler amacına ulaşmış durumda.