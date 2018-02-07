Köpek Balıklarından İlham Alınarak Uçak Ve Araba Üretilecek

Araştırmacılar köpek balıklarının derisinin benzer bir tasarımını yaparak, aerodinamik açıdan daha iyi araba, drone, uçak ve rüzgar değirmenleri üretmeyi hedefliyor.

Harvard ve Güney Carolina Üniversitelerinin ortak yürüttüğü projede biyolog ve mühendislerden oluşan bir ekip köpek balıklarının yapısını inceliyor. Daha sonrasında aynı ekip, köpek balıklarının yapısını, uçak, otomobil, rüzgar değirmenleri gibi şeylerin aerodinamiğini geliştirmek için kullanacak.

Aerodinamik açıdan bakıldığında suda hareket etmekle havada hareket etmek arasında çok büyük bir fark bulunmuyor. Hem uçaklar hem de köpek balıkları bulundukları ortamlarda gövde şekillerini kullanarak minimum sürtünmeyle maksimum yol almak için tasarlanmıştır. Aralarındaki tek fark köpek balıklarının uzun yıllar önce yaratılmış mükemmel canlılar olması.

Özellikle köpek balıklarının derilerindeki zımpara benzeri yapıya odaklanan ekip, bu özel formun sürtünmeye olan etkisini araştırıyor. Ekip araştırmalarını dünyanın en hızlı köpek balığı olan sivriburun camgöz üzerinde yoğunlaştırdı ve derisinin 3 boyutlu tasarımını çıkardı.

Daha sonra 3 boyutlu tasarımı araba ucak ve rüzgar değirmenleri üzerinde test ettikten sonra oldukça başarılı sonuçlara ulaştılar. Araştırmalar olumlu sonuçlar vermeye devam ederse ilerleyen yıllarda yapay köpek balığı derisinden oluşan birçok araca rastlayabiliriz.