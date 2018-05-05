Köpek Dostlarınız, Çok Daha İyi Hissetmenizi Sağlıyor

'Köpekler, bizim en sadık dostumuzdur' cümlesini kesinlikle duymuşsunuzdur. Araştırmalar bunu destekliyor, köpek dostlarımız sizin iyi hissetmemizi sağlamaktan büyük bir keyif alıyor.

Zor zamanlarınızda kimse size destek çıkmaz ya hani? Tam o sırada devreye sevimli dostlarımız köpekler girer. Bu durumu bilim de onaylıyor. Köpekler, stres seviyenizi düşürerek sizin daha iyi hissetmenizi sağlıyor.

Köpek terapi mekanları artık ABD'de her yerde olacak. Okullarda, hastanelerde hatta mahkeme salonlarında bile. Bu arkadaşlarımız her yerde destek ve sevgi göstermek için bekliyor olacaklar. Ülkemizde de böyle barınaklar görmeyi çok isteriz.

Geçmişte yapılan araştırmalar da gösteriyor ki köpekler, hatta tüm evcil hayvanlar ruh ve bedensel sağlığınızı korumanıza yardımcı oluyor. Bu konu biraz kafaları karıştırdı, çünkü köpekler de böyle bir durumda stres olabilirdi. Ancak hayvan refahı organizasyonu Amerikan Humane tarafından yürütülen yeni araştırmalara göre hayvan terapi seansına katılan köpekler herhangi bir stres belirtisi göstermiyor.

Araştırmacılar köpeklerin kanser tedavisi gören çocuklarla birlikte çeşitli aktivitelerdeyken ve evdelerken alınan örnekleri karşılaştırarak, hasta çocuklarını neşelendirmekten mutluluk duyup duymadıklarını ve stres olup olmadıklarını anlayabildiler.

Köpeklere yapıılan hormon analizine ek olarak, araştırmacılar terapi seansları sırasında köpeklerin videosunu inceledi ve köpeklerin dudaklarını ya da bağırsaklarını yalamak gibi hoşnutsuzluğa işaret eden çeşitli davranışlarını aradı. Ancak sonuç oldukça ortadaydı, köpekler bundan mutsuz olmuyor aksine keyif alıyordu.

Köpekler, stres seviyenizi düşürebilecek tek hayvan değil elbette, ancak duygusal olarak bağ kurma ve stresle başa çıkma konusunda köpek dostlarımız, sizlere daha iyi gelecektir.