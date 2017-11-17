İsveçli bilim insanları tarafından 3.4 milyon kişi üzerinden yapılan araştırmaya göre, köpek sahiplerinin ölüm riskinde %33 bir azalma olduğu ortaya çıktı.

İsveçli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada köpek sahibi olan insanların, hastalık ve ölüm risklerinin daha az olduğu kanıtlandı. Bilim insanları, köpek sahibi olanların aktif kişiler olabileceğini belirtirken bir köpeğe sahip olmanın, kişilerin sosyal hayatını ve refah düzeyini arttırarak kalp-damar hastalıklarına karşı koruyabileceğini açıklandı.

Öte yandan araştırmacılar, yıllarca Anadolu'da olduğu gibi özellikle yalnız yaşayanlar için köpeklerin koruyucu bir etkisinin olduğunu söylediler. Buna bağlı olarak, Uppsala Üniversitesi Öğretim Üyesi Mwenya Mubanga, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, köpek sahibi olanların ölüm riskinin %33 kalp krizi riskinin ise %11 daha az olduğunu belirtti. Dr Mubanga, bir köpeğin evde önemli bir aile üyesi olduğunu vurguladı.

Araştırma ekibi, çalışmalarını yayınlamadan önce 2001'den 2012'ye kadar olan verilere baktı. Köpek sahipliği kaydının 2001'den beri zorunlu olan İsviçre'deki bir hastaneye yapılan ziyaretler kayıt altına alındı. Bu kayıtlar üzerinden yapılan araştırmada av köpeği sahiplerinin kardiyovasküler bozukluk riski daha az çıktı. Siz ne düşünüyorsunuz sizce köpek sahibi olmak insan hayatını olumlu yönde etkiliyor mu?