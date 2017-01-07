Kaplan Köpek Balıkları Tarafından Yutulan 8 Akıl Almaz Şey!

Kaplan köpek balıkları ürkütücü yaratıklar. Okyanuslarda terör estiren bu canlıların yuttuğu 8 şaşkınlık uyandıran şeyi sıraladık.

Köpek balıkları ürkütücü yaratıklar. Özellikle saldırganlıklarıyla bilinen bu canlılar; okyanusların derinliklerinde olduğu kadar, kıyılarda ve akvaryumlarda da terör estiriyor. Bunun örneği olan 8 korkunç olayı, aşağıda görebilirsiniz.

1-Öğretmen

2014 yılında, Güney Avustralya’da 28 yaşında bir öğretmen; arkadaşlarının gözü önünde, bir köpek balığı tarafından bir hamlede yutuldu. Sam Kelleth adındaki öğretmen, Edithburgh bölgesinde zıpkınlı dalış yapıyordu.

2-Ev Köpeği

1958 yılında yayınlanan “Köpek balığı Saldırıları” isimli kitapta, Sir Victor Coppleson’a göre kaplan köpek balığı cinsindeki canavar, buldog cinsi bir köpeği tek hamlede midesine indirmişti. Bu olay yine Avustralya’da Sydney Limanı’nda meydana geldi.

3-Dövmeli Bir Kol

Nisan 1935’te kayıtlara geçen bu olayda, Avustralya açıklarında hasta bir köpek balığı yakalandı. Coogee Akavaryumu’na götürülerek sergilendiği günlerden birinde, birden kusmaya başladı. İstifra eden köpek balığının midesinden dövmeli bir kol çıktı. Basit bir suçlu olan Jim’e ait olduğu iddia edilen kol hakkında dava açıldı. Bu davaya göre Jim’i köpek balığına Patrick Brady isimli bir kalpazan yem etmişti. “The Shark Arm Case” ismiyle geçen bu davada, Brady’nin avukatı “Bu sadece bir kol, Jim yaşıyor olabilir” iddiasını ileri sürdü.

4-İnekler

2016’nın Ekim ayında Hint Okyanusu’nda, bir kaplan köpek balığı zebu cinsi inekleri yerken görüntülendi.

5-Dev Bir Timsah

2013’te Güney Afrika’nın Saint Lucia sahilinde, bazı tisahların vücutlarında görülen diş izleri, köpek balığı saldırısı şüphesini doğurmuştu. 2014’ün Ağustos ayında ise, Kuzey Bölgesi’ndeki Adelaide nehir yerleşiminde yaşayan Brutus isimli timsah; 80 yaşındayken bir köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

6-Kutup Ayısı Kalıntıları

2008’de Grönland’da foklar üzerine araştırma yapan bir grup bilim adamı, aynı zamanda kutup ayıları hakkında da bilgi toplarken korkunç bir gerçekle karşılaştı. Ölmüş kutup ayılarının kalıntıları, köpek balıklarının midelerinden çıkıyordu.

7-Yunus

Köpek balıkları ve yunuslar doğuştan düşmanlar. Kaplan köpek balıkları ve boğa köpek balıkları, yunus etine bayılıyor. Bu nedenle sık sık, yunuslara yapılan hain köpek balığı saldırıları kameralara takılıyor. Ancak yunuslar da pasif değil; çocuk ve yaşlıları uygun bir yere gizledikten sonra, bu deniz çakallarına hadlerini bildirmek için el birliği ile saldırıyorlar.

8-Diğer Köpek balıkları

Köpek balıkları yamyamdır! Kaplan köpek balıklarının ise yunus eti kadar sevdiği bir şey varsa, o da diğer köpek balığı etidir. Ocak 2016’da, başrolde yine bir kaplan köpek balığı vardı. Olay Güney Kore’deki COEX akvaryumunda gerçekleşti. Diğer köpek balığını bir lokmada yutan kaplan, görenleri dehşete düşürdü.