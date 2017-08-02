Öfkeli Köpekbalığı, Görüntü Alan Bilim Adamına Saldırdı

Amerika'da bir bilim insanı, köpekbalığı görüntüsü almaya çalışırken saldırıya uğradı. Ancak neyse ki yalnızca kamerası köpekbalığının dişlerinden nasibini aldı.

Köpekbalıklarından korkmayan yoktur herhalde. Hatta bazılarımız izlediğimiz filmlerin de etkisiyle köpekbalığı korkusuyla denize giremeyiz.

Bilim insanı Greg Skomal, Massachusetts Üniverstiesi Deniz ve Balıkçılık bölümü için görüntü almaya çalışırken biraz fazla cesaret gösterdi ve bir köpekbalığına çok yaklaştı.

Köpekbalığı adamın kamerasını ilgi çekici bulmuş olacak ki bir ısırık almak istedi, ancak özel korumalara sahip kamera, köpekbalığının güçlü çenesinden zarar görmeden kurtulabildi. Bu görüntüler sayesinde bir köpekbalığı saldırısını da birinci gözden görmüş olduk.

Skomal, olayın ardından kendisinin de kameranın de tamamen iyi olduğunu söyledi. Videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.