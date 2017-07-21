Köpekler Dün Geceki Depremi Önceden mi Hissettiler?

Dün gece saat 01.31’de meydana gelen depremden 3-4 dakika önce köpeklerin oldukları yerden birden fırlayıp etrafta koşuştukları gözlemlendi.

Dün gece, hayvanların depremleri önceden hissettikleri yönündeki iddiaları fazlasıyla destekleyen bir kamera görüntüsü ortaya çıktı. Ege Denizi açıklarında saat 01.31’de meydana gelen ve özellikle Bodrum’da şiddetli şekilde hissedilen depremin meydana gelmesinden 2-3 dakika önce köpeklerin oldukları yerden birden kalkıp koşuşturdukları görülüyor.

Aşağıdaki Twitter hesabından paylaşılan videoda, yerde uzanan bir köpeğin aniden yerinden kalkıp koştuğu, ardından yanına birkaç köpeğin daha geldiği görülüyor.

Detaylarını şuradan paylaştığımız haberimizde 01.31’de 6.3 şiddetinde deprem meydana gelmiş, Yunanistan’ın Kos Adası’nda bulunan bir Türk vatandaşının da deprem nedeniyle hayatını kaybettiği haberi gelmişti. Aşağıda ise depremin yaşandığı sırada bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri göreceksiniz.