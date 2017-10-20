Yeni gerçekleştirilen bir çalışma, köpeklerin yüz ifadelerinin heyecanları ya da duyguları ile değil iletişim kurma istekleri ile alakalı olduğunu ortaya çıkardı.

Pek çok kişiye göre köpekler, insanların en sadık dostlarıdır. Üstelik bu dostluk günümüzden 30 bin yıl geriye kadar gitmektedir. Yeni yapılan bir araştırma, köpeklerin insanlar ile iletişim kurmak için yüz ifadeleri geliştirdiğini ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre köpekler, insanların dikkatlerini algılayabiliyorlar. Bu nedenle sahipleri onlara bakmadığında köpekler herhangi bir yüz ifadesi kullanmıyorlar. Ayrıca köpeklere yiyecek ikramında bulunmak da yüz ifadelerinde ekstra bir değişiklik oluşturmuyor.

Köpeklerin, insanların duygularını anlayabildiği ve karşılık verebildiği zaten bilinen bir gerçekti. Fakat bu çalışma, insanların köpeklere bakıp bakmamasının dahi önemli olduğunu ortaya koydu. Portsmouth Üniversitesi'nden baş araştırmacı Juliane Kaminski’nin söylediğine göre köpekler yüz ifadeleri duygularını göstermek için değil, insanlar ile aktif bir iletişim kurmak için kullanıyorlar.

Araştırma, 1 ile 12 yaş arasında değişen 24 köpek ile gerçekleştirildi. Köpek sabit bir yere bağlandı ve bir kişi onun bir metre uzağına geçti. Öncelikle köpeğin karşısındaki kişi elinde bir yiyecek varken köpek ile yüz yüze geldi, ardından köpeğe arkasını döndü. Daha sonra yiyecek yokken köpeğe önce yüzünü sonra arkasını döndü ve DogFACS kullanılarak köpeğin yüz ifadeleri analiz edildi.

Sonuçlar ortaya çıkardı ki köpekler, karşılarındaki kişide yiyecek olsun olmasın insanlar ile yüz yüze geldiklerinde daha fazla yüz ifadesi kullanıyorlar. Dolayısı ile anlıyoruz ki yüz ifadeleri, köpeklerin duygu belirtme değil iletişim kurma aracı.

Uzun yıllar süren insan-köpek etkileşimi sonucunda köpekler insanlara kendilerini daha iyi anlatabilmek için yüz ifadeleri geliştirdiler. Umarız bir gün biz insanlar olarak bu ifadeleri daha iyi anlayıp, yıllarca beslediğimiz köpekleri sokağa atmaktan vazgeçeriz.