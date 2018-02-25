Köpekler Neden Dışkı Yerler?

Köpeklerin sergilediği en tipik davranışlardan biri dışkı; bir başka deyişle kaka yemektir. Her köpek dışkı yemese de birçok köpeğin bu davranış biçimini sergilediğini görebiliriz.

Tıbbi ismi 'kaprofaji' olan dışkı yeme, köpek sahiplerini rahatsız etmekle kalmayıp köpeklerin çeşitli hastalıklar kapmasına da neden olabilir. Ayrıca köpeklerde dışkı yeme kimi zaman bazı hastalıklara ya da sorunlara da işaret edebilen bir belirtidir. Dolayısıyla köpeğiniz dışkı yiyorsa bunun için her zaman endişelenmeniz gerekmese bile eğer bu davranışı sık sık tekrarlıyorsa veteriner hekime başvurmanız en doğrusudur.

Bu kapsamda araştırmada, 1.000’den fazla köpek sahibinin yalnızca %16’sı köpeklerinin en az altı kez ve daha fazla şekilde dışkı tükettiklerini tespit ettiler. %77’lik kesim ise köpeklerinin dışkı yediğine hiç rastlamadığını söyledi. Öyle görünüyor ki dışkı yeme güdüsü tüm köpeklere özgü bir hareket değil.

Köpeklerde dışkı yeme hareketine neden olabilecek durumlara şöyle bir göz atalım.

Yetersiz beslenme

Köpeklerde kaka yeme davranışının en sık görülen nedenlerinden biri yetersiz beslenmedir. Yetersiz beslenen köpekler besin gereksinimlerini karşılamak için içgüdüsel olarak dışkı yemeye yönelebiliyorlar.

Cezalandırma Yöntemi

Bir araştırmacıya göre, sahipleri tarafından yanlış yere tuvalet yaptığı için cezalandırılan köpekler, "kanıtı" ortadan kaldırmak için kendi dışkılarını yerler. Bir başka teoriye göre koprofaji, büyümeyle geçebilecek bir özelliktir.

Vitamin ve mineral eksikliği

Köpeklerin dışkı yemesine yol açan etkenlerden biri de vitamin ve mineral eksikliğidir. Farklı vitamin ve minerallerin, özellikle de demir eksikliğinin köpeklerde kaprofaji yani dışkı yeme durumuna yol açabilildiği görülmüştür.

Pika sendromu

Besin olmayan maddeleri yemeye sebep olan pika sendromu, köpeklerin toprak, taş, tahta gibi maddelerin yanı sıra dışkı yemeye de yol açabilir. Pika sendromu ruhsal kaynaklı olabileceği gibi yine vitamin, mineral eksikliği sebebiyle de ortaya çıkabilen bir hastalıktır.

Son olarak, bazı köpeklerin ise hiçbir neden olmaksızın, dışkılarını sadece lezzetli buldukları için yedikleri belirlendi. Bu sorunun önüne geçmenin en iyi yolu ise dışkılarını ortadan kaldırmak olarak belirlendi. Köpeğin yemeğine, dışkının tadını değiştiren bir madde ilave etmek farklı bir çözüm yolu olsa da bu maddenin ülkemizde mevcut olmadığını ayrıca belirtmek isteriz. Peki siz köpeklerin dışkı yediğine hiç rastladınız mı?