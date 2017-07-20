İnsanların dostu köpeklerin bizi neden bu kadar karşılıksız sevdiklerini hiç düşündünüz mü? Genetikçiler, bu sevginin etkisini buldukları ortak bir gen ile açıkladılar.

Dünya üzerinde milyonlarca tür canlı var, ancak bu türler arasında insanı insandan daha fazla seven ve koruyan köpekler gibisi yok. İlk medeniyetlerden beri insanlığın can dostu olan köpeklerin neden ve nasıl dostumuz olduğunu biliyor musunuz? Bu konu hakkında bilinen bazı bilgiler var. Mesela köpeklerin yaklaşık 30.000 yıl önce insanların yanında bulunması için kurtlardan evrimleştiği en bilinenleri arasında yer alıyor, ancak genetik bilimciler bu olayın daha derinlerine inmeye karar verdiler. Köpeklerin DNA’sına inerek, vahşi kurtlardan nasıl sevimli köpeklere döndüklerini bulmaya çalışıyorlar.

Princeton Üniversitesi’nde evrimsel genetikçi olan Bridgett vonHoldt ve Oregon State Üniversitesi’nden Monique Udell, bu olayın derinlerini araştırmaya başlamışlar.

18 köpek ve 10 kurt ile yapılan deneylerde bu hayvanların insanlara karşı nasıl davrandığı test edilmiş. Bir test için köpekler ve kurtlar, ya bir insanın önünde ya da tek başına bir bulmaca kutusundan güzel kalın bir sosis parçasını bulmakla görevlendirildi. Kurtlar her iki denemeden de hızlıca geçerek sosisi almasını bilirken, köpekler yanında insan olduğunda odaklanamıyor ve bulmacayı daha geç çözdüler.

VonHoldt köpekler için, “Gerçekten takıntılı bir şekilde insana bakıyorlar” dedi. “Görevi cidden umursamıyorlar, sadece insanla ilgileniyorlar” Bu testlerin dışında köpeklerin insanlarla çok daha fazla vakit geçirdiği gözlemlendi.

VonHoldt, daha öne yapılan araştırmada, köpeklerde mutasyon geçiren bir gen keşfetti. Bu gen, insanlarda da görünür ve Williams-Beuren sendromu diye anılır. WBS’li insanlar özellikle sosyal ve dostane olma eğilimi gösterirler. Bulunan yeni bulgular, köpeklerin bu kadar dost canlısı olmasının arkasında bu genin yattığını gözler önüne seriyor.

Bu mutasyon dışında köpeklerin daha tatlı görünmesini sağlayan GTF2I ve GTF2IRD1 genleri insanların köpekle daha güzel bağlar kurmasını sağlar.

Araştırmalar devam ediyor. Medeniyet dönemlerinden beri en yakın dostumuz olan köpekler bizlerle olmaya devam edecek, ancak onların bizi etkilediği gibi biz de onları etkilemeye devam edeceğiz.

Bu haber aracılığı ile bir soru soralım: Evinizde beslediğiniz evcil hayvanınız var mı? Varsa da ismini bizlerle paylaşabilir misiniz? Örneğin benim bir köpeğim var ve ismi Thorin.