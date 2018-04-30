Consciousness and Cognition adlı sinirbilim dergisinin doğuştan görme engelli eski bir LSD kullanıcısı olan müzisyen üstünde yaptığı araştırmaya birlikte göz atalım.

Yazımıza başlamadan önce bir uyarıda bulunmak istiyoruz: 'Her türlü uyuşturucu madde tehlikeli ve sağlığa zararlıdır.' Bugünün konusu görme engelli bir insan halüsinasyon etkisiyle bilinen LSD’yi kullanırsa vücudu ne gibi tepkiler verir. Hazırsanız başlayalım.

LSD ilk olarak 1938 yılında İsviçrelilerce üretilmiş, insanların gerçeklik algısıyla oynayan ve kişinin halüsinasyonlar görmesine sebep olan kimsayal bir maddedir. İlk üretim amacı psikiyatrik hastalıkların tedavisi olan bu madde, ‘Delysid’ adıyla ilaç olarak piyasaya sürülmesinin ardından, kötü amaçla kullanılmaya açık bir madde olduğu için hızla piyasadan çekilmiş ve tüm dünyaca yasaklanmıştır. Peki doğuştan görme engelli bir insan, kişinin görsel algısıyla bu denli oynayan bir maddeyi alırsa ne olur? Ne görür, ne hisseder?

Geçtiğimiz aylarda Consciousness and Cognition adlı sinirbilim dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre LSD, görme engelli insanların görmek dışındaki diğer algılarını son derece güçlendiriyor ve duyusal bir sinestezi yaşamasına sebep olabiliyor. Dergide yayınlanan rapora göre doğduğundan bu yana gözleri görmeyen 70 yaşındaki LSD kullanıcısının gençlik maceralarına dayanıyor. Gençliğinde bir rock müzisyeni olan Blue Pentagon (BP) , 70’li yılları adeta LSD sponsorluğunda geçirmiş bir insan olmakla beraber hayatı boyunca ışığın ya da karanlığın nasıl birşey olduğunu bilmediğini belirterek cümlelerine başladı.

BP, yüksek dozda LSD kullandığı bir deneyimini: ‘Ellerimle temas ettiğim her bir cisim çok daha yumuşak hissettiriyordu, yüzüne dokunduğum insanların suratlarını görmek nasıl birşey bilemesem de hiç hissetmediğim kadar fazla hissettim. İşin en ilginç yanı derileri yumuşak ve güzel olmasına karşın; gözleri, ağızları ve burunlarının şekli bozulmuş gibiydi.’ cümleleriyle betimledi. Bu deneyiminde en ilginç olanın ise LSD kullandığı esnada müzik dinlediği vakitlerde kendini bambaşka fiziksel boyutlarda hissetmiş olması diyebiliriz. BP’nin betimlemesine göre LSD etkisi altındayken Bach’ın Brandenburg konçertosunu dinlediği esnada kendisini bir şelalenin içinde yüzüyormuş gibi hissetmiş.

Sonuç olarak, görme engelli insanlar mucizevi bir şekilde görmeye başlamıyor. Ancak sinestezi başka bir şekilde kişinin vücudunda yer bularak, görmek dışındaki tüm duyularının birbiriyle birleşmesine vesile olabilir. Muhtemelen görebilen insanlar da buna benzer deneyimler yaşıyor, ancak görsel halüsinasyon çok daha baskın olduğu için diğer algı bozucu etkileri yeterince hissedemiyor.

Yazımıza sizi tekrar uyuşturucu maddelerin özenilmemesi gereken tehlikeli maddeler olduğunu hatırlatarak son vermek istiyoruz. Bu tür uyaranlar ve uyuşturucular sağlığınıza geri dönüşü olmayan zararlar verebilir. Bu tür haliüsinasyon etkileri nedeniyle bu maddelere bağımlı olmuş ve gerçek/hayal algısını yitirerek şizofreniye yakalanmış sayısız örnek mevcut. Sağlıklı günlere Webtekno, teknoloji ile kalın.