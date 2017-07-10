Geçtiğimiz yıl Note 7'deki şarj sorunlarından ötürü oldukça zarar eden Samsung, Note 7'nin rötuşlanmış versiyonu olan Note FE ile kısmen de olsa zararını karşılamaya çalışıyor. Görünen o ki bu konuda oldukça başarılı oluyor.

Rivayet odur ki, Güney Kore’de ortalama 400.000 adet Galaxy Note FE piyasaya sürülmüş ve rötuşlanmış yeni modeli almak için millet akın akın mağazalara üşüşüyormuş.

Tahminlere göre Note FE’nin yalnızca geçtiğimiz hafta içerisinde cihaz satışlarını %60 oranında hareketlendirdiği düşünülüyor.

Bazı mağazalarda tükenen Siyah Akik ve Mavi Mercan versiyonları özellikle gözde olan modeller. Ortalama 610$ fiyatla satılan model, Note 7’nin ilk satış fiyatına oranla yaklaşık yüzde 20 oranında daha ucuz. Bununla birlikte, diğer bir yıllık modellerden daha pahalı olduğu kesin.

Samsung, FE modelini ‘kısıtlı sürüm’ olarak satıyor. Böylece Note tutkunlarına da mobil endüstrisi tarihinden bir parçayı edinme şansını tanımış oluyor. Bir firma yetkilisinin söylediğine göre mevcut stok Güney Kore’de tükendikten sonra yeniden sürüm olmayacak. Samsung’un böyle ‘yapay’ kıtlıklar oluşturarak prim yapmaya çalışması da biraz komik tabii.

Konuya dönecek olursak; Galaxy Note FE’nin bu ay sonu itibariyle dünya çapında satışa sunulacak olması ihtimali de söz konusu. Samsung hangi ülkelerde satışın yapılacağı konusunda bir açıklama yapmadı fakat az sayıda pazara sürülmesi ihtimal dahilinde.

Araştırmacıların bildirdiklerine göre Samsung’un yaklaşık 2.5 milyon Galaxy Note 7 ürettiğini tahmin ediyorlar. Note 7’lerin hepsi yenilenmiş olmayacaklar. Bazıları parçalanarak geri dönüşüm ya da test amaçlı olarak kullanılacaklar. Samsung’un Note FE’nin piyasaya sürmesi kararı Greenpeace ve diğer çevreci grupların takdirini kazandı.