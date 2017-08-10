Tedarikçilere Göre iPhone 8, Kasım Ayına Ertelenecek!

iPhone 8'in Touch ID sorunu Apple'ı zor durumda bırakmaya devam ediyor. Cihaz, eğer söylentiler doğruysa Kasım ayında elimizde olacak.

Koreli bir tedarikçi, iPhone 7S ve 7S Plus'ın Eylül ayında, iPhone 8'in ise Kasım ayında piyasaya çıkacağını söyledi.

Bu gecikmenin nedeni ise Apple'ın parmak izi sensörü konusunda ne yapacağının hala kesinleşmemiş olması. Apple'ın asıl amacı parmak izi sensörünü ekranın altına yerleştirmek, ancak bunu henüz tam anlamıyla başarmış değil. Bu nedenle parmak izi sensöründen tamamen vazgeçip yüz tanıma teknolojisine geçebileceği söyleniyor. Son çare olaraksa Apple, parmak izi sensörünü telefonun arkasına yerleştirecek.

Koreli tedarikçi, ''Apple, Eylül ayında çıkaracağı LCD modelleri onayladı ancak OLED cihazı henüz onaylamadı, Kasım ayına sarkacak gibi duruyor.'' dedi ve ekledi, ''Apple, telefonun arkasının tasarımını henüz tamamlamamış, parçaları göndermek için Apple'ın son kararını bekliyoruz.''

iPhone 8'in gecikmesi Samsung'un imalatını da etkilemiş durumda. Samsung'un OLED ekran imalatçıları, yılın ilk yarısında iPhone 8 için OLED ekranların üretimine başlamayı planlamışlar, ancak Apple'ın da isteği üzerine üretim ancak Temmuz ayında başlamış. Üstelik üretim çok düşük bir seviyede ilerliyor. Bir yöneticinin söylediğine göre Samsung'un tam kapasite ile çalışmaması iPhone 8'in gecikeğinin bir kanıtı.

Şüphesiz ki hem Apple hayranlarının hem de teknoloji meraklılarının bu yıl en çok merak ettiği cihaz, iPhone 8. Apple'ın tanıtımına 1 ay kalan telefonun ana hatlarını hala tamamlamamış olması ise oldukça tuhaf. Zira pek çok insan iPhone 8'in muhteşem bir telefon olacağını düşünerek iPhone 7 almayıp bir yıl beklemişti.