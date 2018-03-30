Güney Kore'den Uber Kazası Sonrası Ekstra Önlemler Geliyor

Geçtiğimiz haftalarda bir kişinin ölümü ile sonuçlanan otonom Uber kazası sonrası, Güney Kore’de bulunan Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı otonom araçlar için sürüş emniyet tedbirleri getiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 'Kendi kendine Sürüş' teknolojisi kullanan bir Uber aracının bir kadının ölümüne sebep olması, dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Bu bağlamda çalışmalara girişen Güney Kore, akıllı bir planlama yaparak otonom araçlar için sürüş emniyet tedbirleri getiriyor. Tahmin edeceğiniz üzere amaç, meydana gelen bu kazaların oluşma riskini en aza indirmek.

Aracın otomatik sürüş modunda olmasına ve direksiyonun arkasında acil durumlarda müdahale edebilecek bir sürücü bulunmasına rağmen nasıl böyle bir kaza yapabildiği bilinmese de kaza sonucu 49 yaşında bir kadın hayatını yitirmişti. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar sonucu, arabanın bir arızası bulunmadığı, görünüşe göre yayanın araç tarafından tanımlanamadığı için kazanın gerçekleştiği ileri sürülüyor.

Bu bağlamda çalışmalar yapan Kore, Yeni Kooperatif İstihbarat Ulaştırma Sistemleri (C-ITS) projesi ile günün hangi saatinde olursa olsun, çevreyi daha etkin bir şekilde anlayabilmeleri için sürücülü olmayan araçlara derinlikli rota haritaları sunmayı amaçlıyor. Şu an için testler sadece Kore’nin Gyeonggi eyaletinde yapılmakla sınırlı olsa da, 2019 yılında testlerin kamu yollarına taşınacağı düşünülüyor. Peki siz otonom araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?