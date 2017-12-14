İnternet çağında neredeyse bütün kişisel verilerimizin 0 ve 1'lerle kodlanmış sanal ortamda olduğunu bilen Koreli araştırmacılar kırılamayan yeni bir çip geliştirdi.

Kişisel bilgilerin gizliliği fazlasıyla önemli malumunuz... Bu bilgiler eskiden MSN şifremiz, Facebook hesabımız gibi başkalarının eline geçse dahi yenisini açarak sıyrılıp gidebileceğimiz veriler değiller artık. Kredi kartı bilgilerimiz, banka hesaplarımız, adresimiz ve telefon numaramız birçok mecranın veri tabanında saklı durumda. Hal böyleyken bu bilgilerin layıkınca korunması, eskisinden çok daha büyük önem taşıyor.

Bu konu üzerinde çalışan Koreli araştırmacılar, hiçbir şekilde kırılamayan ve bozulamayan bir çip geliştirdiler. Çarşamba günü ACS Nano gazetesinde çıkan habere göre araştırmacıların bu çipi geliştirme süreci PUF (physical unclonable function) kullanımıyla mümkün oldu. Peki nedir bu "Puf?"

PUF'lar her çipe parmak izi gibi; kodunu kendinin ürettiği bir mini-bilgisayar yerleştiriyor. Bu parmak izleri de her yeni çip üretildiğinde, çipe özel olarak yerleştirildiği için; -tıpkı gökten düşen kar taneleri gibi- taklit edilmesi veya aynısının yapılması imkansıza yakın hal alıyor.

Koreli araştırmacıların NEM-Pufs; yani "Nano-Elektromekanikal PUF" adı verdikleri bu yeni kırılamaz sistem, yukarıda belirttiğimiz çiplerin bir araya getirilmesiyle oluşuyor. Sadece birinin dahi kırılması imkansıza yakın olduğu için, çiplerdeki verilere başka makinelerden erişilmeye çalışıldığında "Giriş Reddedildi" hatası alınıyor. Araştırmacılar bu yeni buluşlarının yazılımsal olarak kırılamayacağı konusunda yeterli testleri yaptıktan sonra fiziksel test aşamasına geçmeye karar vermişler.

Bu bağlamda cihaza yüksek dozda radyasyon, ısı ve fiziksel kuvvet testi uygulanmış. Belirtilene göre bu testlerden de alnının akıyla çıkmayı başarmış. Geliştirilen çipin ise ilk etapta askeri alanda, bilgilerin korunması amaçlı kullanılacağı belirtiliyor.

Açıkçası haberi girerken "Bu sistem kırılamaz!" denilen nice ürün ve yazılım koruması gelip geçti aklımdan... Denuvo DRM ile ilgili öyle iddialı açıklamalar yapılmıştı örneğin; ömrü 1-2 seneyi dahi aşmamıştı. Umuyorum Koreli araştırmacılar iddia ettikleri kadar sağlam bir sistem geliştirmişlerdir de gelecekte bilgi güvenliğimizden daha az endişe ettiğimiz bir dönem yaşarız.