İki Ayaklı Robot METHOD-2, İlk Adımlarını Attı!

Avatar filminden kaçmış gibi görünen Koreli robotun ilk adımları epey ilgi çekti. Üstelik karşımızdaki göstermelik bir prototip değil.

Hellboy, Pan'ın Labirenti filmlerinden ve Strain isimli TV serisinden tanıdığımız ünlü yönetmen Guillermo del Toro; Pacific Rim ismiyle adını dünya çapında bir kez daha duyurdu.

Pacific Rim filminde, okyanusun altından gelen canavarlara karşı geliştirilmiş devasa robotlar öne çıkıyordu. Her ne kadar bu teknolojiye şimdilik erişmemiz mümkün olmasa da, benzer robotlar Koreli şirket Hankook Mirae'nin(şirket dünyaca ünlü otomobil lastikleri ile tanınıyor) mühendislerince tanıtıldı. Aslına bakarsanız, bahsi geçen robotlar; Pacific Rim'den ziyade, Avatar filminde işgalci askerlerin kullandığı dış iskeleti andırıyor.

Hollywood veteranı Vitaly Bulgarov, söz konusu robotu (METHOD-2) kullanma şansı elde eden isim oldu. Robot 4 metre uzunluğunda ve 1.3 ton ağırlığında. Teknolojinin, insanların kolayca hayatta kalamayacağı ortamlarda iş yükünü paylaşması bekleniyor. Söz konusu robotik mimarisi sayesinde, onu kullanan kişiler hem güçlü darbelere dayanabilecek hem de büyük ağırlıkları zorlanmadan kaldırabilecek. Bu mimarinin ne zaman gerçek hayata uyarlanacağı ise belli değil.