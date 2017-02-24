Korku filmi dünyasının efsanelerinden olan bazı yapımlar geri dönüyor. İşte bu yıl vizyonda izlerken iliklerimize kadar korkuyu hissettirecek filmler!

1- Alien: Covenant (19 Mayıs 2017)

Efsanevi Alien serisinin yeni üyesi olacak olan Covenant, uzaylı ve canavar anlayışımızı değiştiren bir yapım olarak karşımıza çıkmıştı. Korku, gerilim ve aksiyon öğelerinin harmanlanacağı yapımı merakla bekliyoruz.

2- Annabelle 2 (18 Ağustos 2017)

İlk yapımı ile korkuya doyuran Annabelle, devam filmi ile tekrar karşımıza çıkıyor. Fragmanına bakacak olursak yine harika olacak!

3- It / O (8 Eylül 2017)

Stephen King’in muhteşem korku/gerilim romanından uyarlanacak olan yapım, palyaçolara olan bakış açımızı mutlaka değiştirecek. Geçmiş yıllardaki yapımı bile iyiyken günümüz teknolojisi ile Pennywise efsanesini yeniden görmek korkunun dibi olacak!

4- Insidious: Chapter 4 / Ruhlar Bölgesi: Bölüm 4 (27 Ekim 2017)

Şahsen benim favori korku serim olan Insidious ya da Türkçe adıyla Ruhlar Bölgesi, 4. yapımıyla bizleri yine koltuğumuza bağlayacak. Şu anda detayları pek bilinmiyor olsa da Elise ile yine bir maceraya gireceğimiz elbette kesin. Ne çektin be Elise!

5- Saw: Legacy / Testere Efsanesi (27 Ekim 2017)

Şu anda Amerika tarihi Insidious ile bir olmasıyla Ekim’in son haftasında korkuya doyacağımızı gösterirken bu filmin ufak da olsa 2018 başına kayma ihtimali var. Ama Testere gibi efsanevi bir seri ve Tobin Bell gibi bir adamın muhteşem oyunculuğu ile John Kramer, yani Jigsaw karakterini oynamasıyla yine hayran bırakcak gibi duruyor. Evet, seri korkudan daha çok aksiyon ve gerilime kaymış olsa da filmin adında da görüldüğü gibi bu seri efsanedir!

6- Friday the 13th / 13. Cuma

Şu anda tarihi net olmasa da Jason reyizi bu sene içerisinde göreceğiz. Yine o efsanevi maskesi ile karşımıza çıkacak olan Jason’ı da merakla beklememek elde değil. Şu anda tarihi belli olmayan yapımda neler olacak hep beraber göreceğiz.

Sonuç olarak sizlere 5 tarihi belli olan bir de 2017’de geleceği söylense de daha tarihini göremediğimiz korku yapımlarından bahsettik. Tabii bu listeyi serilerin devamı olan korku filmlerinden derledik. Bunların dışında sizin beklediğiniz farklı bir film var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.