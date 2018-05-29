Robot dövüşlerinde ringlere, Super Anthony adında yeni bir kahraman daha iniyor.

Eğer siz de "6 Süper Kahraman" filmindeki dövüş sahnelerini kendi küçük robotlarınızla yeniden canlandırmak istiyorsanız, bu haber tam size göre. Super Anthony, rakiplerine tekme tokat girişen, yerlerde yuvarlanıp ani hamleler yapabilen, kısacası vurduğunu deviren güçlü bir robot!

1299 dolardan ön siparişe açılan Super Anthony, 14 inç boyunda bir ufaklık gibi dursa da, gücünü 45 KG-CM Süper Motor’dan alıyor. Sistem standart oyun kumandalarıyla veya telefon uygulamasıyla çalışabiliyor. Aynı zamanda robotun aşınmaya karşı dirençli olduğunu belirtelim. Yani sıkılana kadar dövüştürebilirsiz!

Düz çizgide yürüme yarışmalarında ödül almış bu modelin, ne derece gelişmiş bacaklara sahip olduğunu siz tahmin edin.

Küçük canavarın mimarı, bir yazısında robottan şu şekilde bahsetmiştir: “Super Anthony, sezgisel kontrol kapasitesine sahip 15 eksenli hareket yapısıyla, atik ve güçlü manevralar yapma konusunda oldukça özgür. Diğer robotlardan daha hızlı ve isabetli dövüşebiliyor.”

Çekişmeli maçların aktörlerinden biri olacağa benzeyen robotun, Kasım 2018 tarihinde yurt dışında satışa sunulması bekleniyor. Dövüş için bir kaç tane Super Anthony’e ihtiyaç duyulacağı da düşünülerek, 5.199 dolar değerinde bir de çoklu paket satışa sunulacak.