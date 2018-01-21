Korku Filmi Setine Benzeyen, ABD'nin Terk Edilmiş AVM'leri

Kapitalizmin bir başka deyişl tüketimin başkenti olan ABD'de alışveriş merkezleri bir yandan kapanıyor bir yandan açılıyor. Kapanan merkezler terkedilmiş bir dünyanın biraz korkunç biraz da gizemli havasını yansıtıyor.

Bundan birkaç ay önce "Haikyo" kelimesini temel alan bir yazı ve görseller silsilesi hazırlamıştık. Hatırlamayanlar için tekrar hatırlatmak gerekirse Haikyo, Japonca'da kalıntılar anlamına geliyor. Elbette günümüzde bu anlamın dışında farklı anlamlar da içeriyor; terkedilmiş durumda olan mekanları keşfetme anlamına da geliyor. Birkaç ay önce yaptığımız haberde Japonya'nın çeşitli sebeplerden dolayı boşaltılmış bölgelerini yazmıştık. Bu haberde de Amerika'da yer alan bir anlamda "haikyo" olarak adandırabileceğimiz yerleri listeledik.

Parakende merkezleri ABD'nin dört bir yanını sarmış durumda. Tüketim kültürünün yaygınlaşması insanların ihtiyacı olmasa dahi alışveriş yapmasına birşeyler tüketmesine sebep oluyor. Ancak alışveriş de tüketim de belirli başat aktörlerden oldukça yüksek seviyede etkileniyor. ABD'de daha büyük AVM'lerin açılmasından dolayı 2017 yılında 6 bin 400'den fazla mağaza kapandı. 2018 yılında ise 3 bin 600 dolaylarında mağaza kapanmış durumda. Credit Suisse tarafından hazırlanan bir rapora göre de önümüzdeki 5 yıl içerisinde alışveriş merkezlerinin % 20'si ila % 25'i kapanacak.

2017'de kapanan San Bernardino, California'daki Carousel Alışveriş Merkezi

Sanki orada bir müşteri var.

Ohio'daki Euclid Square Mall 2016'da benzer bir kaderi yaşadı

Fotoğrafçı Seph Lawless, terk edilmiş alışveriş merkezleri fotoğraflarıyla ünlü oldu. Fotoğraftaki 2015'te kapanan Lincoln AVM'si

Bu AVM, kapanmadan önce 100 kadar mağazaya ev sahipliği yapabiliyordu kapanmadan bir önceki ay ise sadece 40 kadar işletme barındırabildi.

2013 yılında bir gazeteye röportaj veren AVM sahibi, yılda 2 milyon dolar kaybettiğini söyledi.

Fotoğrafçı Seph Lawless Kansas City'deki Metro North Alışveriş Merkezi'ni de fotoğrafladı

1976'da kurulan AVM 150'den fazla işletmeye ev sahipliği yaptı ve en sonunda 2014 yılında kapandı.

Cleveland'daki Randall Park Alışveriş Merkezi de 2009 yılından beri boş duruyor.

Alışveriş merkezi kapandıktan sonra, fotoğrafçı Seph Lawless, bu terk edilmiş kompleksin nasıl çürümeye bırakıldığını kaydetmek için deklanşöre basmış

2011'de kapatılan Cloverleaf Alışveriş Merkezi de diğerlerinden farklı bir son yaşamadı

Amerikada'ki terk edilmiş yerler Japonya'dakiler kadar doğal hayatı temsil etmese de 'sağlam' bir korku filminin ya da distopik bir geleceğin terkedilmiş bölgelerini oluşturabilir. Siz ne düşünüyorsunuz?