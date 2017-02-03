Korku Filminden Fırlamış Gibi Duran Yarasa Robot

Muhtemelen karanlıkta görene küçük çaplı bir kalp krizi yaşatacak, ürkütücü ancak bir o kadar da şahane yarasa robot.

Gelişen teknoloji sayesinde bilim adamları, doğada var olan canlıların spesifik özelliklerini belirleyerek, bu özellikleri -mühendislerin de yardımları ile- çeşitli robotlara uygulayabiliyorlar. Bu olay, biyomimetik ya da biyobenzetim olarak adlandırılmakta.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan Profesör Soon-Jo Chung da biyomimetik üzerine çalışmalar yürütmekte ev Chung'un bu bağlamda odaklandığı canlılar yarasalar.

Kanat yapısından uçuş şekline kadar gerçek bir yarasaya olan benzerliği ile dikkat çeken robot, Batman'in elinden çıkmış gibi durmakta. Uzaktan kumandalı sistemlerin aksine tamamen otomatik bir şekilde, kendi başına uçuş gerçekleştirebilen robotun iskeleti karbon fiberden yapılmış. Eklem kısımları ise 3D yazıcı sayesinde üretilmiş robotun kanatları da silikondan. Yere konma ve yerden yükselme konusunda da oldukça başarılı olan robot, kısaca 'yarasa klonu' gibi diyebiliriz.

Araştırmacılar, bu robotların insanlara asistan olabilecek şekilde geliştirilmesini ve sesli komutlar ile kullanılabilmesini sağlamayı amaçlıyorlar.