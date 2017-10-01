Korku Filmleri Hakkında Bilinmeyen 10 Korkunç Gerçek!

Korku filmleri türü itibari ile esrarengiz olayları konu alıyor olsalar da, bu filmlerin dışında yaşananlar da en az filmler kadar esrarengizler.

Dünya üzerinde çekilmiş birbirinden korkunç filmler var. Bu sektöre Türk sineması olarak Siccin, Dabbe, Musallat gibi filmlerle destek verdiğimizi görmek ayrı bir önem taşısa da biz, yıllardan beri popülerliğini hiçbir zaman yitirmeyen yabancı korku filmlerinde yaşanan gerçek olayları derledik. Bu filmlerin genel atmosferinden midir bilinmez, ancak bazı olaylar kan donduracak cinsten.

1-) Texas Chain Saw Massacre(İnsan Eti) - 1974

Zamanın efsane filmlerinden İnsan Eti’nde Gunnar Hansen, yanlışlıkla Maarilyn Burns’un parmağını kopardı, çünkü çok yorgundu ve etraf karanlık olduğu için göremiyordu(!)

2-) The Amityville Horror(Dehşet Sokağı) - 2004

Biricik Deadpool’umuz Ryan Reynolds’un oynadığı filmde oyuncu kadrosu ve ekibi filme devam ederken her gece saat 03.15’de açıklanamayacak şekilde kalkıyorlardı. Bu detay filmde de yer alıyor.

3-) The Conjuring(Korku Seansı) - 2013

Filmin çekimlerinde ilk günün sonunda oyuncu Vera Farmiga’nın cildi üzerinde üç açıklanamayan pençe izi yer alıyordu. Farmiga, “Neler olduğunu bilmiyorum, sivrisinek ısırığı olmadığına göre parmağımla çizdim” dedi.

4-) Exorcist(Şeytan) - 1973

70’lerin kült filmi Exorcist’te radyoloğun asistanı rolünde oynayan Paul Bateson, 70’lerin sonlarında 6 eşcinsel erkeği parçalayarak öldürdü.

5-) Aliens(Yaratık) - 1986

James Cameron’un efsane filmi Aliens’daki yaratıkları tasarlayan sanatçı HR Giger, bunun için gerçek insan kafatasından yararlandı.

6-) Annabelle - 2014

Herkesin korkulu rüyası olan bebek Annabelle’in gerçeği Ragged Ann bebeğine dayanıyor. Bebeğin insanlık dışı bir ruha sahip olduğu düşünülürken gerçek Ed ve Lorraine Warren’ın evindeki gizli müzede tutuluyor.

7-) Exercist(Şeytan) - 1981

Filmde yönetmen William Friedkin oyunculardan otantik tepkiler almak için rastgele av tüfeğiyle ateş etmelerini söyledi.

8-) Amityville Horror(Dehşet Sokağı) - 2005

Film çekildiği sırada setin yakınında yüzen bir ceset bulundu.

9-) The Silence of the Lambs(Kuzuların Sessizliği) - 1991

Anthony Hopkins’in muhteşem oyunculuğu ile karşımıza çıkan yamyam Hannibal, gerçekte Dr. Salazar takma adını kullanan Dr. Alfredo Ballí Treviño isimli birisiymiş. Bu adam eşcinsel sevgilisini öldürüp parçalar halinde toprağa gömdükten sonra yakalanıp 20 yıl hapis cezası alır. Hapishanede yatan kişilerden sorumlu olan Hannibal, kişiliğini burada ortaya çıkarmış.

10-) Poltergeist(Kötü Ruh) - 1982