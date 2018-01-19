Ash VS Evil Dead’in 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Starz’ın korku-komedi türündeki başarılı dizisi Ash vs Evil Dead için yeni bir fragman yayınlandı. Dizi, 25 Şubat’ta 3. sezona başlıyor.

Starz’ın ünlü korku-komedi serisinin 3. sezonu için yeni bir fragman yayınlandı. Önceki sezonlarda olduğu gibi yine fazlasıyla kan dökülecek bu sezonda, Ash Williams’ın maceralarını izlemeye devam ediyoruz. 2015’de Starz kanalında yeniden uyarlanan kült film klasiği The Evil Dead, izleyicilere aksiyonu yüksek, korku ve komedinin bir arada olduğu güzel bir atmosfer sunuyor.

Önceki sezonlar her biri yarım saat olacak şekilde 10’ar bölümden oluşuyordu. Sezon 2’de Ash’in doğduğu Elk Grove’a geri dönen dizi, burada pek çok görevi tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindelerdi. Ne var ki sezon 2’nin final sahnesinde Ölüm Kitabı’nın bozulmamış olması sezon 3 için çok büyük soruları da arkasında getirdi.

Dizinin oyuncu kadrosu da bir hayli başarılı gözüküyor. Bruce Campbell (Ash), Ray Santiago, Lucy Lawless, Dana DeLorenzo gibi isimlerin yer aldığı dizinin, korkunun yanında sık sık eğlenceli sahneler içermesi bekleniyor. Eğer siz de bu tarz dizileri izliyorsanız, ilk iki sezona şimdiden başlamanızı öneriyorum. Unutmayın, dizinin komedi yönü absürt özelliğinden geliyor.

Ash vs Evil Dead, 25 Şubat Pazar günü Starz kanalında yayınlanacak.