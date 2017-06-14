Korku romanı dendiğinde akıllara gelen ilk yazarlarından olan Stephen King, Twitter’da kendisini engelleyen ABD Başkanı Trump’la ilgili dünya genelinde ses getiren bir tweet attı.

Twitter’ı aktif şekilde kullanan ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında olumsuz yorum yapan herkesi engellemesiyle de ün yapmış durumda. Eleştiri yapan kişinin kim olduğuna bakmadan direkt engelleyen Trump’ın gazabına bu sefer ABD’li ünlü korku romanı yazarı Stephen King uğradı.

King, Trump’ın kendisini engellemeden önce aşağıdaki şu tweet’i atmıştı:

"Trump'ın kabinesi lisansüstü seviyede yalakalık dersi vermeli"

Bu tweet’in ardından engellenen King, bu sefer aşağıdaki tweet’i attı:

"Trump, tweetlerini okumamı engelledi. Kendimi öldürmem gerekebilir"

Trump’ın Twitter’da engellemesiyle ilgili son bir tweet daha atan King, şu mesajı yazdı:

"Trump'ın tweetlerinden bloklandığına dair bildirim alan başkası var mı yoksa bu bir şaka mı? Sanki tweetlerinin bulunması çok zormuş gibi!"