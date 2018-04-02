OECD tarafından yayınlanan rapora göre otomasyon ve robotlaşma sanıldığı gibi tüm iş kollarında hüküm sürmeyecek. Yalnızca kalifiye olmayan pozisyonlar robotlaşmanın esiri olacak.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üye 32 ülkede gerçekleştirdikleri araştırma sonucunda bir rapor yayınladı. İşlerin yalnızca %14’ünün tamamen otomasyona dayalı olduğunu ortaya çıkaran rapor, bu nedenle de gelecekte sanılandan daha az işin robotların eline geçeceğini belirtiyor. Rapora göre robotlaşma yalnızca 66 milyon kişiyi işinden edecek.

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar Carl Frey ve Michael Osborne, daha önce gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda yalnızca Birleşik Devletler’de işlerin %47’lik bir oranda robotların eline geçeceğini belirtmişti. Fakat OECD’nin hesaplamaları, durumun bu kadar da iç karartıcı olmayacağını söylüyor.

OECD’ye göre birçok iş karmaşık sosyal ilişkiler, yaratıcılık, derin akıl yürütme ve düzenli olmayan bir ortamda fiziksel aktivite gerektiriyor. Bu nedenle bu işlerin tamamen robotlaştırılması söz konusu olmayacak. Robotlaşma oranının belli bir seviyenin üzerine çıkmayacak olması da kitlesel bir işsizliğin söz konusu olmayacağı anlamına geliyor.

OECD İstihdam ve Sosyal İlişkiler Direktörü Stefano Scarpetta, büyük bir fabrikada çalışan otomobil tamircisi ile bağımsız bir atölyede çalışan otomobil tamircisinin asla bir olmayacağını, bağımsız bir atölyede çalışan tamircinin işi teknolojik olarak değişse de asla robotlaştırılamayacağını belirtti.

Scarpetta’ya göre asıl tehlike, yüksek maaşlı işler ile düşük maaşlı ve ‘maharet’ gerektirmeyen işler arasındaki uçurumun artacak olması. Otomasyonun daha çok kalifiye olmayan pozisyonlarda gerçekleşeceğini belirten Scarpetta, bu pozisyonlardakilerin daha da aşağı düşebileceğini söyledi.

OECD’nin raporuna göre robotlaşmadan en az etkilenecek ülkeler İngilizce konuşan ülkeler, İskandinav ülkeleri ve Hollanda olacak. En fazla etkilenecek ülkeler ise Almanya, Japonya, Güney ve Doğu Avrupa ülkeleri olacak. Nedeni ise bu ülkelerin üretim odaklı ve otomasyonun daha çok madencilik, inşaat ve sanayi sektörleri gibi ‘iyi eğitim’ gerektirmeyen işler olması.